Власти придумали новые ограничения для электросамокатов. Проще ходить пешком

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Депутаты Госдумы создали обращение в МВД с просьбой ввести дополнительные ограничения для электросамокатов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно источнику, инициатива исходит от депутатов «Единой России». Их предложение состоит в том, чтобы серьезно ограничить владельцев электросамокатов и электровелосипедов в передвижении по городу.
Депутаты сетуют, что текущие правила дорожного движения «ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков». А значит, требуются более строгие меры.
Среди прочего, предлагается ограничить максимальную скорость арендных электросамокатов до 15 км/ч (сейчас 25 км/ч) и запретить им ездить по пешеходным улицам. А еще, по мнению инициаторов, необходимо запретить пользоваться СИМ гражданам младше 18 лет.
Свои предложения депутаты направили в Минтранс и МВД. Вот здесь мы подробно рассказывали о новых правилах для СИМ, действующих с 1 марта 2023 года.
Депутаты Госдумы создали обращение в МВД с просьбой ввести дополнительные ограничения для электросамокатов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно источнику, инициатива исходит от депутатов «Единой России». Их предложение состоит в том, чтобы серьезно ограничить владельцев электросамокатов и электровелосипедов в передвижении по городу.
Депутаты сетуют, что текущие правила дорожного движения «ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков». А значит, требуются более строгие меры.
Среди прочего, предлагается ограничить максимальную скорость арендных электросамокатов до 15 км/ч (сейчас 25 км/ч) и запретить им ездить по пешеходным улицам. А еще, по мнению инициаторов, необходимо запретить пользоваться СИМ гражданам младше 18 лет.
Свои предложения депутаты направили в Минтранс и МВД. Вот здесь мы подробно рассказывали о новых правилах для СИМ, действующих с 1 марта 2023 года.