Власти придумали новые ограничения для электросамокатов. Проще ходить пешком

Олег

Самокат

Фото: Unsplash

Депутаты Госдумы создали обращение в МВД с просьбой ввести дополнительные ограничения для электросамокатов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, инициатива исходит от депутатов «Единой России». Их предложение состоит в том, чтобы серьезно ограничить владельцев электросамокатов и электровелосипедов в передвижении по городу.

Депутаты сетуют, что текущие правила дорожного движения «ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков». А значит, требуются более строгие меры.

Среди прочего, предлагается ограничить максимальную скорость арендных электросамокатов до 15 км/ч (сейчас 25 км/ч) и запретить им ездить по пешеходным улицам. А еще, по мнению инициаторов, необходимо запретить пользоваться СИМ гражданам младше 18 лет.

Свои предложения депутаты направили в Минтранс и МВД. Вот здесь мы подробно рассказывали о новых правилах для СИМ, действующих с 1 марта 2023 года. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+36
Андрей Миронов
А почему для таксистов не вводят ограничения и не штрафуют. Я вот езжу на самокате уже 3 года и ни одной аварии хотя катаюсь довольно агрессивно но адекватно. Сколько аварий с самокатами и с автомобилями такси?
2 часа назад в 11:34
#
Владимир Ч
–2
Владимир Ч
Пешеходы и самокаты должны быть разнесены. Вместо запретов необходимо развитие сети выделенных дорожек для средств индивидуальной мобильности.
Также необходимо ввести штрафов для пешеходов, которые их используют их не по назначению.
В парках на велодорожках постоянно ходят пешеходы и возмущаются, когда делаешь им замечания.
час назад в 12:22
#
ierom
+19
ierom
во деньги моют)) сначала — все за самокаты... накупили жуть, теперь — отменить самокаты))))
29 минут назад
#
+47
arnikrock
давно пора !
17 минут назад
#
+121
antonchik55
Через год: ограничение в 8км/ч. Ездить только с 21 года, любое нарушение — тюрьма.

А на таксистов и остальных участников ДД — плевать
7 минут назад
#
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