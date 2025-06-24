Власти придумали новые требования для Telegram и WhatsApp. Ждем блокировки мессенджеров?

На фоне презентации универсального отечественного мессенджера в России разработали и активно обсуждают пакет поправок к закону о борьбе с кибермошенничеством. В него включается ряд нестандартных требований к мессенджерам, в том числе зарубежным.
Например, мессенджеры должны будут пользоваться антифрод-системой для определения номеров и разрывать звонок внутри своей сети, если он ранее был обозначен как мошеннический. То же касается и переписок: если россиянину пишет пользователь с подозрительного номера, мессенджер должен прервать переписку. Обо всех контактах пользователей с мошенниками сервисы должны будут безвозмездно информировать банки.
А еще мессенджеры будут обязаны добавить новую настройку в свои приложения: отключение входящих с неизвестных номеров по умолчанию. Если номер телефона пользователя был заблокирован оператором сотовой связи как мошеннический, мессенджер должен будет заблокировать также и аккаунт, связанный с ним.
В случае принятия всё это станет обязательным требованием для любого мессенджера в РФ, и в первую очередь затронет самые популярные — Telegram и WhatsApp. При этом согласятся ли они сами на такое — большой вопрос. Сформулированные предложения напрямую затрагивают как неприкосновенность частного общения пользователей, так и собственные полномочия мессенджеров. А еще звонки внутри приложений обычно защищаются сквозным шифрованием, поэтому неизвестно, реализуемы ли физически подобные требования. Но если они превратятся в закон, то за их не исполнение вполне может быть поднят вопрос о блокировке нарушителей на территории РФ.