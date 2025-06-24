Власти придумали новые требования для Telegram и WhatsApp. Ждем блокировки мессенджеров?

Олег

Мессенджеры


На фоне презентации универсального отечественного мессенджера в России разработали и активно обсуждают пакет поправок к закону о борьбе с кибермошенничеством. В него включается ряд нестандартных требований к мессенджерам, в том числе зарубежным.

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Согласно РБК, комитет Госдумы по финрынку разослал в Минцифры, Генпрокуратуру, ФСБ, МВД и другие ведомства новые предложения от Национального совета финансового рынка, в который входят банки ВТБ, «Совком», «Россельхоз», «Альфа» и еще несколько десятков других. В письме предлагается на законодательном уровне закрепить новые требования к мессенджерам, работающим в России. Все они касаются мошеннических контактов.

Например, мессенджеры должны будут пользоваться антифрод-системой для определения номеров и разрывать звонок внутри своей сети, если он ранее был обозначен как мошеннический. То же касается и переписок: если россиянину пишет пользователь с подозрительного номера, мессенджер должен прервать переписку. Обо всех контактах пользователей с мошенниками сервисы должны будут безвозмездно информировать банки.

А еще мессенджеры будут обязаны добавить новую настройку в свои приложения: отключение входящих с неизвестных номеров по умолчанию. Если номер телефона пользователя был заблокирован оператором сотовой связи как мошеннический, мессенджер должен будет заблокировать также и аккаунт, связанный с ним.

В случае принятия всё это станет обязательным требованием для любого мессенджера в РФ, и в первую очередь затронет самые популярные — Telegram и WhatsApp. При этом согласятся ли они сами на такое — большой вопрос. Сформулированные предложения напрямую затрагивают как неприкосновенность частного общения пользователей, так и собственные полномочия мессенджеров. А еще звонки внутри приложений обычно защищаются сквозным шифрованием, поэтому неизвестно, реализуемы ли физически подобные требования. Но если они превратятся в закон, то за их не исполнение вполне может быть поднят вопрос о блокировке нарушителей на территории РФ. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

+182
Nikodimus73
Люди, которые, должны принимать таблетки, принимают законы…
Сегодня в 11:25
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+434
d’Autriche
Как же они усираются, продвигая эту парашу
Сегодня в 12:27
#
Шухрат
+145
Шухрат
Зачем каждый раз пишете про шифрование?
Всё давно уже знают, что ничего нигде не шифруется, всё прекрасно читается и прослушивается государством.
2 часа назад в 13:00
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