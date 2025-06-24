Власти придумали новые требования для Telegram и WhatsApp. Ждем блокировки мессенджеров?

На фоне презентации универсального отечественного мессенджера в России разработали и активно обсуждают пакет поправок к закону о борьбе с кибермошенничеством. В него включается ряд нестандартных требований к мессенджерам, в том числе зарубежным.

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