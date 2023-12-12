Власти раскритиковали Apple за войну с Android-пользователями

Фото: 9to5Mac



Компания Apple подверглась критике со стороны властей США после выхода из строя Beeper Mini. Об этом пишет 9to5Mac.



Ранее мы рассказывали, что приложение Beeper Mini запустилось на базе уязвимости в серверах Apple и позволяло владельцам Android переписываться с пользователями iOS через iMessage. Когда новости о Beeper подхватили крупные СМИ, Apple



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Согласно источнику, действия Apple раскритиковала в соцсетях сенатор США Элизабет Уоррен. Она уверена, что компанией движет банальная жадность:



Компания Apple подверглась критике со стороны властей США после выхода из строя Beeper Mini. Об этом пишет 9to5Mac.Ранее мы рассказывали, что приложение Beeper Mini запустилось на базе уязвимости в серверах Apple и позволяло владельцам Android переписываться с пользователями iOS через iMessage. Когда новости о Beeper подхватили крупные СМИ, Apple внесла коррективы в свое ПО и доступ отключился. Вчера Beeper Mini перезапустили , но теперь он работает иначе.Согласно источнику, действия Apple раскритиковала в соцсетях сенатор США Элизабет Уоррен. Она уверена, что компанией движет банальная жадность:

«Сообщения в зеленых пузырях менее безопасны. Так почему же Apple заблокировала новое приложение, позволяющее пользователям Android общаться с пользователями iPhone в iMessage? Руководители крупных технологических компаний защищают прибыль, подавляя конкурентов. Общение между разными платформами должно быть простым и безопасным».



К Apple уже предъявлялись претензии по поводу монопольного положения с iMessage, а Евросоюз даже обязал компании, подобные ей, открыть доступ к своим протоколам общения. Это требование пока не выполнено.