Власти раскритиковали Apple за войну с Android-пользователями

Олег

Beeper

Фото: 9to5Mac 

Компания Apple подверглась критике со стороны властей США после выхода из строя Beeper Mini. Об этом пишет 9to5Mac.

Ранее мы рассказывали, что приложение Beeper Mini запустилось на базе уязвимости в серверах Apple и позволяло владельцам Android переписываться с пользователями iOS через iMessage. Когда новости о Beeper подхватили крупные СМИ, Apple внесла коррективы в свое ПО и доступ отключился. Вчера Beeper Mini перезапустили, но теперь он работает иначе.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, действия Apple раскритиковала в соцсетях сенатор США Элизабет Уоррен. Она уверена, что компанией движет банальная жадность:

«Сообщения в зеленых пузырях менее безопасны. Так почему же Apple заблокировала новое приложение, позволяющее пользователям Android общаться с пользователями iPhone в iMessage? Руководители крупных технологических компаний защищают прибыль, подавляя конкурентов. Общение между разными платформами должно быть простым и безопасным». 

К Apple уже предъявлялись претензии по поводу монопольного положения с iMessage, а Евросоюз даже обязал компании, подобные ей, открыть доступ к своим протоколам общения. Это требование пока не выполнено. 

Смартфоны на Android и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Пользователи Android и iOS снова могут переписываться друг с другом без Telegram и WhatsApp
Apple запретила пользователям iPhone общаться с обладателями Android-смартфонов
На Android приходит эксклюзивная функция iPhone

Рекомендации

Рекомендации

В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое
Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+54
horizon
Хочешь пользоваться iMessage покупай продукцию Apple или жди и надейся что Apple выпустят приложение. А то что прикрывают баги это только +...
Сегодня в 11:05
#
+148
antonchik55
Да капец. Делаешь приложение для своих устройств — обвиняют в монополии. Делаешь лучший магазин приложений с условием «30% мои» — обвиняют в необоснованной комиссии.
Не нравится — не пользуйся. В чем проблема?
Сегодня в 14:56
#
tellurian
+4717
tellurian
Те кто критикует, пусть сами начнут что-то создавать и поссмотим, что у них выйдет.

Кстати, где новость, Google проиграла суд против Epic: магазин приложений «Play Маркет» признан незаконной монополией

2 часа назад в 16:36
#