Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ

Олег

Max


Дмитрий Песков обозначил позицию президента России по поводу отечественного и иностранных мессенджеров. Об этом пишет ТАСС.

Согласно источнику, у пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова спросили, продолжат ли в нашей стране работать зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp. Он ответил, что они должны остаться в России:

«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден. … Чтобы Max действительно стал развитым сервисом, который хотят сами поставить миллионы и десятки миллионов наших сограждан, он должен постоянно развиваться и не стоять на месте», — Дмитрий Песков. 

Чиновник считает, что россияне сами захотят установить Max, когда он пройдет «большой путь» и достаточно разовьется в мощный отечественный сервис. Это невозможно без конкуренции с другими мессенджерами. 

Источник:
ТАСС
