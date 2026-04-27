Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Власти раскрыли, почему российские приложения и сайты не открываются с VPN

Александр

Фото freepik

Министерство цифрового развития РФ разъяснило на своём сайте, почему крупнейшие отечественные онлайн-сервисы ограничивают доступ пользователей с включённым VPN. Это необходимо для обеспечения безопасности их персональных данных. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

В ведомстве считают, что большинство VPN-сервисов не гарантируют конфиденциальность и часто используются злоумышленниками для перехвата трафика и платёжной информации. Особенно это касается государственных платформ, где хранятся персональные данные граждан. Ранее эксперты проекта RKS Global выяснили, что 22 из 30 самых популярных российских приложений из магазинов RuStore и Google Play отслеживают работу VPN-сервисов на устройстве пользователя и отказываются запускаться или нормально функционировать, пока не будет отключено средство для обхода блокировок.

В Минцифры также заявили, что ключевые российские онлайн-платформы, включая государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы, продолжают работать в штатном режиме для пользователей, находящихся за границей. По словам ведомства, портал «Госуслуги» стабильно открывается с иностранных IP-адресов, а технические ограничения возможны лишь со стороны отдельных стран или провайдеров.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

Anatoly076
+382
Anatoly076
Т.е. до этого эти же разработчики «подвергали нас всех опасности?»! 🤣🤣🤣 Когда не знали о существовании и использовании пользователями ВПН… Кино конечно, просто туннельный трафик учатся блокировать в соответствии с ФЗ 🤷🏻‍♂️😊
Сегодня в 16:00
#

