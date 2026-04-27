Власти раскрыли, почему российские приложения и сайты не открываются с VPN

Министерство цифрового развития РФ разъяснило на своём сайте, почему крупнейшие отечественные онлайн-сервисы ограничивают доступ пользователей с включённым VPN. Это необходимо для обеспечения безопасности их персональных данных.

В ведомстве считают, что большинство VPN-сервисов не гарантируют конфиденциальность и часто используются злоумышленниками для перехвата трафика и платёжной информации. Особенно это касается государственных платформ, где хранятся персональные данные граждан. Ранее эксперты проекта RKS Global выяснили, что 22 из 30 самых популярных российских приложений из магазинов RuStore и Google Play отслеживают работу VPN-сервисов на устройстве пользователя и отказываются запускаться или нормально функционировать, пока не будет отключено средство для обхода блокировок.В Минцифры также заявили, что ключевые российские онлайн-платформы, включая государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы, продолжают работать в штатном режиме для пользователей, находящихся за границей. По словам ведомства, портал «Госуслуги» стабильно открывается с иностранных IP-адресов, а технические ограничения возможны лишь со стороны отдельных стран или провайдеров.