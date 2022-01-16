Госуслуги

Минцифры РФ опубликовало на государственном сайте разъяснения по поводу надежности портала «Госуслуг». Это произошло после того, как российские СМИ распространили новость о мошеннической схеме с аккаунтами с использованием социальной инженерии.

Статья, опубликованная на государственном ресурсе digital.gov.ru, судя по всему, призвана предупредить россиян и ознакомить их со способами защитить свой аккаунт на «Госуслугах». Ранее мы рассказали, что мошенники начали звонить людям и, представляясь сотрудниками «Госуслуг», выманивать у них логин и пароль от учетной записи. Минцифры признало, что такая схема действительно применяется на территории страны, и уточнило — в 100% случаев с подобной просьбой звонят мошенники. Сотрудники «Госуслуг» никогда не звонят пользователям портала для совершения каких-либо действий с аккаунтом.

В ведомстве пояснили, что мошенники далеко не всегда действуют прямо и запрашивают у людей их пароли. Чаше всего описанная схема направлена на то, чтобы так или иначе подвести пользователя к этапу смены пароля. Злоумышленник убеждает человека начать процедуру смены пароля прямо во время разговора, при этом он проделывает всё то же самое со своей стороны одновременно с жертвой. Когда пользователю направляется СМС-сообщение для подтверждения смены пароля, мошенник просит назвать код и успевает ввести его раньше самой «жертвы». В результате аккаунт украден, так как пользователь теряет над ним контроль.

Минцифры перечислило в своей статье несколько этапов защиты аккаунтов на «Госуслугах». Среди мер безопасности, предусмотренных разработчиками, есть:

  • проверочные СМС с кодом подтверждения смены пароля
  • запрос дополнительных личных сведений, например дата рождения, номер СНИЛС или данные паспорта для идентификации личности
  • все входящие СМС с кодами подтверждения содержат предупреждение о том, что цифры никому нельзя передавать
  • секретное слово, которое задается заранее в настройках аккаунта и вводится перед СМС-кодом.
Все эти меры защищают пользователей от социальной инженерии. При этом на «Госуслугах» можно настроить безопасный вход, например двухфакторную аутентификацию с вводом одноразового СМС-кода.

В завершение власти заверили, что всплеска обращений с просьбами помочь восстановить аккаунт пока не наблюдается — это значит, что на данный момент описанная мошенническая схема массово не применяется.

Ранее мы рассказали о недавней утечке исходников портала «Госуслуг» в открытый доступ. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

digital.gov.ru digital.gov.ru

Ссылки по теме:

Важнейшие сайты Украины взломаны. Хакеры призвали «ждать худшего» Важнейшие сайты Украины взломаны. Хакеры призвали «ждать худшего»

Власти создадут приложение для сбора биометрии россиян. Вам придется им пользоваться Власти создадут приложение для сбора биометрии россиян. Вам придется им пользоваться

«Яндекс» и «Авито» внедрят привязку аккаунтов к «Госуслугам». Зачем им это понадобилось? «Яндекс» и «Авито» внедрят привязку аккаунтов к «Госуслугам». Зачем им это понадобилось?