передавать в РНИС (региональную навигационно-информационную систему) все данные о совершенных поездках;

по решению московских властей приостанавливать работу беспилотных авто;

сообщать обо всех случаях административных правонарушений с использованием беспилотников.

Правительство рассмотрело возможность экспериментального запуска беспилотного такси в РФ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на нормативные акты.Согласно источнику, новый тип общественного транспорта будет допущен на дороги общего пользования в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Сейчас этот документ находится на стадии доработки, но сама суть его уже согласована. Запуск беспилотных такси в общественное пользование запланирован на февраль 2022 года — то есть, всего через месяц или даже меньше.В числе первых новым законодательством планирует воспользоваться «Яндекс». Представитель компании заявил о готовности выпустить собственные беспилотники на дороги — к слову, они уже довольно долго проводят испытания своих систем автономного управления автомобилями.Выход на улицы города со своими беспилотными такси может обязать «Яндекс»:«Яндекс» отмечает, что цена поездки будет примерно такой же, как и на обычном такси. Доступ к беспилотникам получат не все клиенты, а только те, кто подал заявку на участие в тестировании — компания хочет урегулировать спрос на экспериментальные поездки.На данный момент согласованный для беспилотных такси маршрут включает в себя 18 улиц Москвы, территорию научных центров «Сколково» и «Иннополис», а также краснодарский «Сириус». Отметим, что вообще без водителя машинам будет разрешено ездить только в «Сколково» и «Иннополисе» — то есть в поездках по Москве водительское сиденье всё еще не будет пустым.