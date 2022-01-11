Правительство рассмотрело возможность экспериментального запуска беспилотного такси в РФ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на нормативные акты.
Согласно источнику, новый тип общественного транспорта будет допущен на дороги общего пользования в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Сейчас этот документ находится на стадии доработки, но сама суть его уже согласована. Запуск беспилотных такси в общественное пользование запланирован на февраль 2022 года — то есть, всего через месяц или даже меньше.
В числе первых новым законодательством планирует воспользоваться «Яндекс». Представитель компании заявил о готовности выпустить собственные беспилотники на дороги — к слову, они уже довольно долго проводят испытания своих систем автономного управления автомобилями.
Выход на улицы города со своими беспилотными такси может обязать «Яндекс»:
- передавать в РНИС (региональную навигационно-информационную систему) все данные о совершенных поездках;
- по решению московских властей приостанавливать работу беспилотных авто;
- сообщать обо всех случаях административных правонарушений с использованием беспилотников.
На данный момент согласованный для беспилотных такси маршрут включает в себя 18 улиц Москвы, территорию научных центров «Сколково» и «Иннополис», а также краснодарский «Сириус». Отметим, что вообще без водителя машинам будет разрешено ездить только в «Сколково» и «Иннополисе» — то есть в поездках по Москве водительское сиденье всё еще не будет пустым.
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