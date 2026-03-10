Top.Mail.Ru

Власти разъяснили, почему реклама в Telegram и на YouTube теперь запрещена

Александр

Фото freepik

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что размещение рекламы в мессенджерах Telegram и WhatsApp*, а также на видеохостинге YouTube является нарушением российского законодательства. Ведомство напомнило, что согласно части 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством, а также на ресурсах признанных нежелательными организаций. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Позиция ФАС основана на том, что Роскомнадзор принял меры по ограничению доступа к перечисленным платформам. В отношении социальных сетей Instagram* и Facebook*, а также мессенджера WhatsApp* речь идёт о блокировке в связи с экстремистской деятельностью. Доступ к Telegram и YouTube в РФ ограничен в соответствии со статьями 15.1 и 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» из-за неисполнения требований российского законодательства.

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон, запрещающий размещение любых видов рекламы, включая нативную и бартерную, на платформах экстремистских, нежелательных или заблокированных организаций. Штрафы для физических лиц составляют 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно о первых административных делах по новой норме. ФАС возбудила производство в отношении Марии Лоскутовой из-за рекламной интеграции в её Telegram-канале, а также в отношении Александры Посновой за размещение рекламы на YouTube. Поснова заявила, что требования закона были соблюдены, поскольку видео содержало маркировку, а налоги уплачены. Рассмотрение дел запланировано на конец марта 2026 года. Эксперты и участники рынка отмечают неопределённость сложившейся ситуации.

В Ассоциации блогеров и агентств обратили внимание, что при регистрации каналов на сайте Роскомнадзора по-прежнему отображается уведомление о возможности размещать рекламу. Юристы указывают, что формальным основанием для признания Telegram ресурсом с ограниченным доступом служит решение Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера, принятое ещё в 2018 году и формально не отменённое, то есть действующее до сих пор.

По оценкам экспертов, объём рынка нативной и прямой рекламы в Telegram-каналах в 2025 году превысил 38 миллиардов рублей, а доля Telegram и YouTube в общем объёме инфлюэнс-маркетинга достигает 70%. Участники рынка опасаются, что запрет рекламы на этих площадках может привести к переходу значительной части бюджетов в «серую зону», росту затрат на оставшихся легальных площадках и, как следствие, к удорожанию рекламируемых товаров для конечных потребителей.

* WhatsApp, Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской, её деятельность в РФ запрещена
