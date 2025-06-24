Власти решают, какое кино можно смотреть в России, а какое нет

Артем
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Фото: Unsplash

В Госдуме рассмотрели запрет выдачи прокатного удостоверения в случаях, если фильм содержит материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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Согласно инициативе, стриминговые сервисы будут приравнены в обязанностях к офлайн-кинотеатрам, которым необходимо получать прокатные удостоверения на каждую картину.

Представители Okko, «Кинопоиска» и «Иви» заявили, что не поддержат такой законопроект. Участники «Медиа-коммуникационного союза», куда входят «Первый канал», «Газпром-медиа», «Ростелеком», МТС, «Билайн» и др., отметили, что эта инициатива не учитывает специфику их деятельности.

«Размытость требований к контенту для получения прокатных удостоверений не позволяет достоверно оценить вероятность их получения, что неизбежно приведет к еще большей правовой неопределенности и значительным убыткам отрасли в связи с невозможностью использования созданного или закупленного контента», — отметили представители сервисов.

Против инициативы также ранее выступил депутат Госдумы Антон Ткачев, поскольку под размытое описание закона попадают, в том числе, многие фильмы советских классиков.

«Надя бросает жениха и уходит к незнакомому мужчине. К алкоголику, которого первый раз в жизни видит. Это против семейных ценностей? Получается, что да. Дальше. «Москва слезам не верит». Главная героиня — директор предприятия, депутат. Дочь воспитывает без мужа. У нее женатый любовник. Здесь у нас и чайлдфри, и феминизм, и опять же — неправильные семейные ценности. «Джентльмены удачи», «Здравствуйте, я ваша тетя!» — мужчины переодеваются в женщин. Это уже ЛГБТ-пропаганда* [...] Мы сейчас с вами рискуем по жестокости превзойти даже советских цензоров. В современной России тоже много таких фильмов. «Левиафан», «Дурак», та же «Матильда». Любой из этих фильмов можно запретить. Но что тогда останется? Если в стране уже нельзя будет показывать «Берегись автомобиля», где интеллигентный человек крадет машины у воров, чтобы помочь детским домам, значит, что не с кино что-то не так, а с нами [...] Во-первых, это приведет к росту пиратства. Во-вторых, к финансовым потерям легальных онлайн-сервисов и киносетей. И в-третьих, это станет инструментом давления на тех, кто снимает в России любое кино», — подчеркнул Ткачев.

При рассмотрении в первом чтении споры вызвали отсутствующие критерии, которые позволили бы определять, появится ли фильм на больших экранах.

Одни были против «Слова пацана», «Беременная в 16» и ряда проектов Сарика Андреасяна, другие хотят запретить смотреть новые мульфильмы студии Дисней. Третьи опасаются, что в советском кино «Любовь и голуби» смогут усмотреть пропаганду супружеских измен.

Антон Горелкин — один из тех, кто выступил с данной законодательной инициативой, уточнил:

«Чтобы избегать перегибов Минкульт с принятием законопроекта разработает прозрачные критерии оценки».

Большинством голосов (88%) проект был принят в первом чтении. Депутаты планируют ко второму чтению детально разобрать требования, которые позволят профильному ведомству вносить изменения в прокатные удостоверения.

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*ЛГБТ-движение признано в России экстремистским и запрещено.
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Источник:
ДумаТВ
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Комментарии

tellurian
+2434
tellurian
Сами чиновники не соблюдают эти правила. Как своими действиями, так и высказываниями.
Снова решают за людей. Когда их не просили.
Сегодня в 16:56
#
+1
сантехник
Джентельмены удачи лгбт это конечно полная деградация тех пиарастов что сидят там и придумывают законы не о чем
Сегодня в 17:08
#
+432
d’Autriche
В этой стране еще что-то разрешено?
Сегодня в 17:34
#
tellurian
+2434
tellurian d’Autriche
Платить налоги и штрафы 😂😂😂🤣🤣🤣
Сегодня в 18:19
#
–14
nomer08 d’Autriche
А можно списочек запретов, только без гoвна. Просто интересно, может ты и прав в чем-то, чудак.
45 минут назад
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+432
d’Autriche nomer08
Странно, у тебя инет вроде есть, а пользоваться им не умеешь
17 минут назад
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