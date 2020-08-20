«Испытание беспилотников без инженера в салоне – ключевой этап в процессе их внедрения. От этих испытаний, по сути, зависит судьба проекта», – сообщил представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Ярослав Федосеев.







Испытание беспилотных авто в автономном режиме перенесли на I–II квартал 2021 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на скорректированную «дорожную карту» по внедрению таким автомобилей на дороги общего пользования.Доработкой «дорожной карты» занимаются Минтранс, Минпромторг, МВД и Минэкономразвития. В ближайшее время обновленный документ будет внесён в правительство и он, по словам источников, будет рассмотрен до конца августа.По словам Федосеева, российские разработчики технически пока не готовы к выездам на дорогу без присутствия водителя в салоне. Он также отметил, что изначально сроки были нереалистичными и не учитывалось мнений многих компаний, среди которых Volvo и Scania.Новая версия документа предусматривает покрытие сетью 5G зон испытаний к концу 2022 года в России. Это обеспечит стабильное соединение и эффективную связь для беспилотников. Сейчас испытания автономных автомобилей можно проводить в 13 регионах, среди которых Москва и Татарстан.