Власти РФ близки к запрету самых крутых скидок на маркетплейсах

Маркетплейсам в России хотят запретить влиять на цену товаров. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно источнику, свежая инициатива Минпромторга предлагает закрепить определение стоимости товаров исключительно за продавцами. Предложение внесено в рамках проекта концепции новой национальной модели торговли.
«Ценообразованием на товар должен управлять сам продавец, а не площадка», — цитата из документа.
Ведомство предлагает поэтапно ввести запрет влиять на цены для маркетплейсов. Сначала площадки должны будут согласовывать с продавцами скидки и акции за свой счет, при этом отказ продавца не должен влиять на его дальнейшую работу. На втором этапе площадкам полностью запретят участвовать в формировании цен. Отметим, что обычно самые привлекательные для покупателя скидки появляются именно с подачи маркетплейсов, а не продавцов.
Новая модель торговли направлена на развитие офлайн-сегмента, особенно малого и среднего бизнеса в регионах, так как «продовольственную безопасность обеспечивают именно местные торговые точки». При этом в 2025 году в онлайне впервые существенно снизилось количество продавцов.