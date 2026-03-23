Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Власти РФ близки к запрету самых крутых скидок на маркетплейсах

Олег


Маркетплейсам в России хотят запретить влиять на цену товаров. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, свежая инициатива Минпромторга предлагает закрепить определение стоимости товаров исключительно за продавцами. Предложение внесено в рамках проекта концепции новой национальной модели торговли. 

«Ценообразованием на товар должен управлять сам продавец, а не площадка», — цитата из документа. 

Ведомство предлагает поэтапно ввести запрет влиять на цены для маркетплейсов. Сначала площадки должны будут согласовывать с продавцами скидки и акции за свой счет, при этом отказ продавца не должен влиять на его дальнейшую работу. На втором этапе площадкам полностью запретят участвовать в формировании цен. Отметим, что обычно самые привлекательные для покупателя скидки появляются именно с подачи маркетплейсов, а не продавцов. 

Новая модель торговли направлена на развитие офлайн-сегмента, особенно малого и среднего бизнеса в регионах, так как «продовольственную безопасность обеспечивают именно местные торговые точки». При этом в 2025 году в онлайне впервые существенно снизилось количество продавцов. 
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии