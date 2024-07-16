Власти РФ допустили полный запрет электросамокатов по всей стране



Председатель Госдумы РФ предложил россиянам высказаться на тему полного запрета электросамокатов в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, Вячеслав Володин, который занимает пост председателя Госдумы, опубликовал в своем Telegram-канале опрос для всех желающих. Тема голосования — полный запрет на использование электросамокатов для передвижения по улицам российских городов. Прямо сейчас в пользу такого решения проголосовало 60% из почти 230 тысяч респондентов.







Не поддерживают запрет 35% опрошенных, а еще 5% выбрали вариант «Всё равно». При этом в комментариях под опросом собралось множество недовольных высказываний в адрес электросамокатчиков. Всего комментов уже более 6500.



В тексте опроса господин Володин указал, что «В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам». От кого именно поступают такие предложения, не уточняется.