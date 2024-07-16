Власти РФ допустили полный запрет электросамокатов по всей стране

Олег

Фото: Unsplash


Председатель Госдумы РФ предложил россиянам высказаться на тему полного запрета электросамокатов в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, Вячеслав Володин, который занимает пост председателя Госдумы, опубликовал в своем Telegram-канале опрос для всех желающих. Тема голосования — полный запрет на использование электросамокатов для передвижения по улицам российских городов. Прямо сейчас в пользу такого решения проголосовало 60% из почти 230 тысяч респондентов.

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Не поддерживают запрет 35% опрошенных, а еще 5% выбрали вариант «Всё равно». При этом в комментариях под опросом собралось множество недовольных высказываний в адрес электросамокатчиков. Всего комментов уже более 6500.

В тексте опроса господин Володин указал, что «В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам». От кого именно поступают такие предложения, не уточняется. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Дмитрий Могучев
+391
Дмитрий Могучев
Я только ЗА. Манеры езды почти ни у кого нет. В Моем городе на центральной улице есть велодорожка , но только на одной стороне , но даже по ней ездит 1 из 100 человек. И велосипедисты и самокатчик летают по тратуару , где очень много народу. Именно поэтому не одеваю наушники. Хотя и без них их часто даже не слышно до момента пока не поравняется.
час назад в 15:20
#
+4470
Gabriel
Я думаю что торопиться с запретом не стоит. Для начала нужно попробовать навести порядок и постараться вправить мозги тем кто подвергает опасности жизнь и здоровье окружающих.
Ну а если это не поможет, то можно переходить к радикальным мерам на которые есть условное одобрение общества.
Запретить это не долго, с этим торопиться не стоит.
час назад в 15:49
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+246
Павел19562
Прокат запретить. Этого достаточно. Курьерам и другим службам естественно оставить.
53 минуты назад
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+8
zaba77
Тротуары в Москве и других городах превратились в проезжую часть, поэтому я за! По тротуару не ездят со скоростью автомобиля, а ходят пешком! Если не устраивает полный запрет, тогда пусть делают так чтобы не ездили по тротуарам.
9 минут назад
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