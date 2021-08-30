

Депутат Государственной думы Антон Горелкин анонсировал новый законопроект, направленный на регулирование аглоритмов социальных сетей и видеохостингов. Об этом рассказали в «ТАСС» со ссылкой на самого представителя законодательной власти.



Антон Горелкин считает, что российские власти должны иметь возможность регулировать работу алгоритмов, которые составляют рекомендации и подборки контента на популярных интернет-платформах.



«Ребенок условно смотрит видео по распаковке киндер-сюрпризов, а потом автовоспроизведение — и он уже видит экстремистское видео» — сказал депутат









Депутат отмечает, что это «очень большой вызов» для чиновников, и Госдума уже занимается разработкой законопроекта, который позволит контролировать выдачу контента на популярных площадках. В частности, он анонсировал, что власти могут потребовать наличия нескольких факторов:

Наличие кнопки отключения всех рекомендательных алгоритмов;

Прозрачности работы алгоритмов, для осуществления за ними «общественного контроля». Иными словами, депутат хочет знать, какой контент предложит ему платформа и почему она его предлагает.



Если говорить о принципах работы алгоритмов, то здесь могут возникнуть проблемы — ведь качество подборок контента в том или ином сервисе составляет основную его привлекательность для пользователя; вряд ли техногиганты захотят раскрывать принципы работы своих нейросетей, ведь в таком случае их могут скопировать конкуренты.



Ранее стало известно, что несколько крупных российских холдингов Он отметил, что на данный момент совершенно непонятно, как работает, скажем, нейросеть, которая составляет рекомендации YouTube. «Почему видеохостинг воспроизводит ребенку экстремистский ролик, хотя он ранее его не смотрел, не искал и не лайкал?» — спрашивает Антон.Депутат отмечает, что это «очень большой вызов» для чиновников, и Госдума уже занимается разработкой законопроекта, который позволит контролировать выдачу контента на популярных площадках. В частности, он анонсировал, что власти могут потребовать наличия нескольких факторов:Иными словами, депутат хочет знать, какой контент предложит ему платформа и почему она его предлагает. Законопроект — если он будет представлен — затронет не только YouTube, но и TikTok, ленту ВКонтакте и Instagram, музыкальные стриминг-сервисы, да и вообще любые платформы и приложения, которые так или иначе формируют персонализированные подборки.Если говорить о принципах работы алгоритмов, то здесь могут возникнуть проблемы — ведь качество подборок контента в том или ином сервисе составляет основную его привлекательность для пользователя; вряд ли техногиганты захотят раскрывать принципы работы своих нейросетей, ведь в таком случае их могут скопировать конкуренты.Ранее стало известно, что несколько крупных российских холдингов готовят своих конкурентов YouTube и TikTok





