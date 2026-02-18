Власти РФ готовят новый налог за покупку автомобиля

Фото: Unsplash



Госдума рассмотрит возможность введения нового налога, уплата которого будет происходить по факту покупки машины. Об этом пишет Quto.

Согласно источнику, инициативу подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с руководителем Сергеем Мироновым. Они предусматривают введение разового налога на покупку дорогостоящих (свыше 20 млн рублей) автомобилей, яхт, самолетов и вертолетов. Ставка составит от 1 до 4 процентов от стоимости и будет варьироваться в зависимости от ценовой категории покупки.Уплату налога обяжут производить единовременно при государственной регистрации транспортного средства или в течение 30 календарных дней с даты приобретения, если регистрация не требуется или не осуществлена. Регистрация будет невозможна без уплаты налога, следует из документа. Также новые налоговые ставки введут для дорогой недвижимости.