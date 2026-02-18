Top.Mail.Ru

Власти РФ готовят новый налог за покупку автомобиля

Госдума рассмотрит возможность введения нового налога, уплата которого будет происходить по факту покупки машины. Об этом пишет Quto.

Согласно источнику, инициативу подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с руководителем Сергеем Мироновым. Они предусматривают введение разового налога на покупку дорогостоящих (свыше 20 млн рублей) автомобилей, яхт, самолетов и вертолетов. Ставка составит от 1 до 4 процентов от стоимости и будет варьироваться в зависимости от ценовой категории покупки.

Уплату налога обяжут производить единовременно при государственной регистрации транспортного средства или в течение 30 календарных дней с даты приобретения, если регистрация не требуется или не осуществлена. Регистрация будет невозможна без уплаты налога, следует из документа. Также новые налоговые ставки введут для дорогой недвижимости. 

Источник:
Quto
Anatoly076
Anatoly076
Вот странные они, а если сумму сделки умышленно опустить до 19.999.999 рубл.? Ну ссылаемся что продажа без колёс, с неисправной коробкой и т.д. Отсюда якобы и цена.

С другой стороны если они сами будут диктовать сегмент транспорта вне зависимости от его состояния. Тогда владельцы всего премиума становятся заложниками рынка. Как например продать (впарить) битые авто или которые походили солидно? Раньше это было вложение с высокой ликвидностью и статусом, а теперь геморрой будет!

Ну или перестанут регистрировать. Гайцов на дорогах не осталось. Накинут на Майбах номера от Весты и поехали кататься. А саму тачку снимут с учёта в ближайшее время (до закона), типа в утиль. Вот и все!
2 часа назад в 10:39
Anatoly076
Anatoly076
Выходит так что как будто машина внутри страны проходит растаможку перед своим же государством… А брать будь ТОЛЬКО при первой покупке и постановке первым владельцем? Или при каждой последующей перепродаже?
2 часа назад в 10:41
kardigan
kardigan Anatoly076
При таком раскладе авто будет чуть ли не золотое.
2 часа назад в 10:54
