Власти РФ готовят закон, который позволит облагать налогом банковские переводы физлиц

В Госдуму внесен новый пакет законопроектов, который поможет обелить доходы физических лиц в России. О нем написали в «Коммерсанте».

Согласно источнику, в числе предложенных в документах мер — расширение обмена данными между ФНС и Центробанком с целью выявления граждан-уклонистов от налогов. Такие россияне систематически получают доход, при этом не имеют регистрации в качестве ИП или самозанятого — отправной точкой будут считаться 2,4 млн рублей незадекларированного дохода в год.Новая система заменит подход с выборочными проверками на автоматизированный и риск-ориентированный. Сотрудники налоговой службы будут получать данные о переводах физлицу, которые имеют признаки предпринимательской деятельности — среди них системность и ритмичность поступлений, круг контрагентов, суммы переводов. При срабатывании «индикаторов» налоговики будут запрашивать у банков выписки по счетам.Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», говорят, что подозрительными могут считаться регулярные крупные платежи (например, за аренду) или множество мелких переводов от разных лиц — как признак розничной торговли или оказания услуг.