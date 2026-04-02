Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Власти РФ готовят закон, который позволит облагать налогом банковские переводы физлиц

Олег


В Госдуму внесен новый пакет законопроектов, который поможет обелить доходы физических лиц в России. О нем написали в «Коммерсанте». 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, в числе предложенных в документах мер — расширение обмена данными между ФНС и Центробанком с целью выявления граждан-уклонистов от налогов. Такие россияне систематически получают доход, при этом не имеют регистрации в качестве ИП или самозанятого — отправной точкой будут считаться 2,4 млн рублей незадекларированного дохода в год. 

Новая система заменит подход с выборочными проверками на автоматизированный и риск-ориентированный. Сотрудники налоговой службы будут получать данные о переводах физлицу, которые имеют признаки предпринимательской деятельности — среди них системность и ритмичность поступлений, круг контрагентов, суммы переводов. При срабатывании «индикаторов» налоговики будут запрашивать у банков выписки по счетам. 

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», говорят, что подозрительными могут считаться регулярные крупные платежи (например, за аренду) или множество мелких переводов от разных лиц — как признак розничной торговли или оказания услуг.
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+5434
Mers
Вы что с приложением сделали?🤬
Удалил приложение из-за бага кнопки «назад», переустановил, думал поможет. Теперь вообще не работает.
Лента отображается, а в новость войти не могу, только в комментарии. С браузера тоже войти не могу, пишет «срок пароля истек». Вы там издеваетесь что ли? Что за криворукий ид…от Вам обновление сделал?! Блть, слов просто нет! Ска!🤬
2 апреля 2026 в 15:24
#
Anatoly076
+378
Anatoly076
Вообще прикол. За квартиру платить будут по квартально и с разных карт. (Квартал со своей карты; второй с карты мамы; третий с карты девушки; год с карты сына)

За продукты с Наликом, а при пополнении будут писать (пополняю наличку из собственных запасов 2000-х). Вот и все. И как они во едино свяжут.

Лимит 2.4. Муж с женой в разрезе года на 5 мультов спокойно качнут. А с совершеннолетней дочкой 7.2 спокойно. И чего добиваются то?

Ну в целом идея то для экономистов — прикольная. На деле что получится?
2 апреля 2026 в 17:01
#
+233
Gabriel Anatoly076
Это касается не задекларированных денег.
Если вы получаете в белую 500 тыс.₽. , то можете как раз 8,5 млн₽ в год тратить
2 апреля 2026 в 18:08
#
Anatoly076
+378
Anatoly076 Gabriel
А я про какие деньги написал по вашему? Именно про НЕ задекларированные.

И потом странная у вас арифметика получается 500 000 * 12 не равно 8,5 млн. И потом причем тут 8,5?! 🤷🏻‍♂️
2 апреля 2026 в 23:34
#

