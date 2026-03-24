Власти РФ готовят закон, который позволит облагать налогом переводы между физлицами

Новый законопроект должен будет выявлять доходы, маскируемые под обычные переводы. Об этом пишут «Ведомости».

«Алгоритмы ЦБ, сопоставляя полную карту финансовых активов человека из данных ФНС с потоками его операций, получают возможность точно выявлять любые аномалии: от сокрытия доходов для уклонения от налогов до операций, имеющих признаки отмывания средств», — председатель Ассоциации юристов Игорь Черепанов.

Согласно источнику, документ подготовил Минфин. Он уже внесен в правительство и расширяет обмен данными между ФНС и Центробанком для выявления доходов граждан, получаемых через переводы от других физлиц. В настоящее время значительная часть доходов физических лиц, поступающих безналичным путем от других граждан, фактически остается вне поля зрения налоговых органов.Сейчас ФНС имеет право запросить у банков данные об операциях клиента только при наличии оснований, предусмотренных Налоговым кодексом. При этом переводы между физлицами обычно не облагаются налогом, так как рассматриваются как безвозмездные поступления. Однако под такие «подарки» нередко маскируют платежи по сделкам за услуги или аренду, считают авторы закона.Чтобы закрыть эту «серую зону», закон введет регулярный обмен между ФНС и ЦБ данными, полученными у банков, в том числе о предоставлении или прекращении доступа к электронным средствам платежа (банковские карты, электронные кошельки) и о категориях доходов физических лиц. Также ИНН закрепляется как ключевой идентификатор пользователя при работе с банковскими счетами — это позволит связать данные о счетах, операциях и доходах одного и того же человека в разных системах и повысить эффективность анализа. Еще ЦБ предложил дополнительно прописать в закон контроль за p2p-переводами.