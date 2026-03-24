Власти РФ готовят закон, который позволит облагать налогом переводы между физлицами

Олег


Новый законопроект должен будет выявлять доходы, маскируемые под обычные переводы. Об этом пишут «Ведомости». 

Согласно источнику, документ подготовил Минфин. Он уже внесен в правительство и расширяет обмен данными между ФНС и Центробанком для выявления доходов граждан, получаемых через переводы от других физлиц. В настоящее время значительная часть доходов физических лиц, поступающих безналичным путем от других граждан, фактически остается вне поля зрения налоговых органов.

Сейчас ФНС имеет право запросить у банков данные об операциях клиента только при наличии оснований, предусмотренных Налоговым кодексом. При этом переводы между физлицами обычно не облагаются налогом, так как рассматриваются как безвозмездные поступления. Однако под такие «подарки» нередко маскируют платежи по сделкам за услуги или аренду, считают авторы закона. 

«Алгоритмы ЦБ, сопоставляя полную карту финансовых активов человека из данных ФНС с потоками его операций, получают возможность точно выявлять любые аномалии: от сокрытия доходов для уклонения от налогов до операций, имеющих признаки отмывания средств», — председатель Ассоциации юристов Игорь Черепанов. 

Чтобы закрыть эту «серую зону», закон введет регулярный обмен  между ФНС и ЦБ данными, полученными у банков, в том числе о предоставлении или прекращении доступа к электронным средствам платежа (банковские карты, электронные кошельки) и о категориях доходов физических лиц. Также ИНН закрепляется как ключевой идентификатор пользователя при работе с банковскими счетами — это позволит связать данные о счетах, операциях и доходах одного и того же человека в разных системах и повысить эффективность анализа. Еще ЦБ предложил дополнительно прописать в закон контроль за p2p-переводами. 
-1
Источник:
Ведомости
Комментарии

Anatoly076
Anatoly076
Ну и что теперь, частнику теперь совсем конец!

А еще родителям деньги переводишь каждый месяц с налогом что ли? Или детям. Я конечно понимаю, что тот кто торгует петрушкой за перевод имеет таких поступлений по 50 штук. И вряд ли это переводы каждый день от совершенно ЗНАКОМЫХ людей 🤣🤣🤣.

Но они ведь тоже не от хорошей жизни так делают.

Тоже самое с ярмарками, придорожными продавцами Грибов, ягод и продуктов из собственного хозяйства. Повышая МРОТ-уроды вы хотя бы тогда устройте ВСЕХ на работу. Чтобы та же бабулька которая вырастила фрукты и продала у дороги могла сидеть на 66 000 мрот который вы обещаете сделать к 2030 году. Хотя там похоже с такими ценами и курсом валют — мы снова станем миллионерами.

Дебилы последние… При этом бюджет пополнят на 0,000000001 миллион рублей!!!
Сегодня в 11:03
Anatoly076
Похоже эти «ТОВАРИЩИ» перестали летать за бугор в отпуска и наконец-то стали ездить по России. В одном из отпусков похоже покупали чего «за перевод» и очнулись на очередном заседании.

Похоже скоро, они в отпусках очередной раз будут их либо отпинают хорошенько, или за интернетом отправят голодных — чтобы не повадно было.
Сегодня в 11:06
Anatoly076
А слабо вернуть ярмарки нормальные, и обеспечить ГОС. выкуп продуктов народного хозяйства???

Вырастил ты у себя на участке, зарегался как самозанятый, нанял трактор, отвёз все это в колхоз на переработку за деньги утвержденные гос курсом! Перевели деньги, взяли налог! Слабо?

Так вот люди еще и пол жизни пытаются продать еще то что вырастили! (Сначала вырасти, потом еще продать умудрись) А потом красавчики в пиджаках налог тебе пришлют — прямо на трассу!

А сейчас: 1. Или не куда сбыть. 2. Или холдинги готовы принять за 20 копеек с килограмма (за бесценок, по тарифу утилизации). А потом они душить собрались.

Ну и в конечном итоге все только подорожает и упадет качество — маржу никто не отменит никогда!!!
Сегодня в 11:11
YABLOKOFON
Когда мы ввели налог на воздух вы стали меньше дышать? это возмутительно! МОЛЧАТЬ (с) Чиполлино

Когда уже налог на налог?
Сегодня в 11:39
nomer010
Вы так хотели в запад. Ну что ж, это только начало.
40 минут назад
