Власти РФ хотят обязать подтверждать переводы денег через MAX. Банки против

Олег


В рамках нового закона власти хотят обязать граждан подтверждать все денежные переводы в два этапа, но банки против этого. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, законопроект «Антифрод 2.0» обяжет клиентов российских банков подтверждать переводы одновременно через СМС и национальный мессенджер MAX. Однако банки уже попросили смягчить это требование, назвав его избыточным и затратным. Его введение повлечет многомиллиардные расходы и удорожание услуг для клиентов. 

Также банки указывают на на технические и инфраструктурные риски зависимости всей системы от одного канала, при этом они считают, что норма существенно не повысит уровень защиты — ведь мошенничество сегодня чаще связано с социальной инженерией, а не с недостатком способов подтверждения операций. Специалисты по кибербезопасности, опрошенные «Коммерсантом», утверждают, что СМС-коды считаются уязвимым каналом, а безопасными являются push, TOTP и биометрия. 
-5
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

YABLOKOFON
+462
YABLOKOFON
Опять это гoвнo насильно навязывают твари
2 часа назад в 12:17
+223
Gabriel
Если даже самые хорошие меры безопасности сделать избыточными они могут превратиться в уязвимости и только навредить.
40 минут назад
