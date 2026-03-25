Власти РФ хотят обязать подтверждать переводы денег через MAX. Банки против

В рамках нового закона власти хотят обязать граждан подтверждать все денежные переводы в два этапа, но банки против этого. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, законопроект «Антифрод 2.0» обяжет клиентов российских банков подтверждать переводы одновременно через СМС и национальный мессенджер MAX. Однако банки уже попросили смягчить это требование, назвав его избыточным и затратным. Его введение повлечет многомиллиардные расходы и удорожание услуг для клиентов.Также банки указывают на на технические и инфраструктурные риски зависимости всей системы от одного канала, при этом они считают, что норма существенно не повысит уровень защиты — ведь мошенничество сегодня чаще связано с социальной инженерией, а не с недостатком способов подтверждения операций. Специалисты по кибербезопасности, опрошенные «Коммерсантом», утверждают, что СМС-коды считаются уязвимым каналом, а безопасными являются push, TOTP и биометрия.