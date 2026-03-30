Власти РФ хотят отключить оплату сервисов Apple с баланса SIM-карт. Угадайте, зачем

Правительственные ведомства обсуждают меры принуждения Apple к возвращению российских приложений в App Store. Об этом пишет ТАСС.

Согласно источнику, Минцифры обсудило с большой четверкой мобильных операторов возможность временной приостановки оплаты сервисов Apple с баланса SIM-карт. Ограничения планируются с целью принудить Apple вернуть российские приложения в App Store. Обсуждение прошло 28 марта.Напомним, что оплата с баланса номера телефона остается единственным массовым способом покупки приложений в App Store и оплаты подписок любых сервисов (в том числе зарубежных) на устройствах Apple. Оплата банковскими картами РФ не работает с 2022 года, в случае отключения транзакций с SIM единственным способом оплаты останутся подарочные карты, которые стоят очень дорого и неудобны в использовании.