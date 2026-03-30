Власти РФ хотят отключить оплату сервисов Apple с баланса SIM-карт. Угадайте, зачем

Олег


Правительственные ведомства обсуждают меры принуждения Apple к возвращению российских приложений в App Store. Об этом пишет ТАСС. 

Согласно источнику, Минцифры обсудило с большой четверкой мобильных операторов возможность временной приостановки оплаты сервисов Apple с баланса SIM-карт. Ограничения планируются с целью принудить Apple вернуть российские приложения в App Store. Обсуждение прошло 28 марта. 

Напомним, что оплата с баланса номера телефона остается единственным массовым способом покупки приложений в App Store и оплаты подписок любых сервисов (в том числе зарубежных) на устройствах Apple. Оплата банковскими картами РФ не работает с 2022 года, в случае отключения транзакций с SIM единственным способом оплаты останутся подарочные карты, которые стоят очень дорого и неудобны в использовании. 
Источник:
ТАСС
Комментарии

От этих «переживаний» о народе только хуже становится, под соусом воображаемых будущих плюшек, хотят вообще оплату вырезать к херам…
Сегодня в 12:17
Алексей AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649
сосунок, смотри не сквозь своих пальцев, а на оборот!
Apple огромная компания, котрая ложет на нас Х!
А теперь подумай, если целая страна положет на Кука! — они (компания) будет в убытке!
Сегодня в 12:32
Gabriel Алексей
Вы все же должны понимать что эппл по некоторым вопросам не может принимать решения самостоятельно. Хоть лишай её денег хоть с рынка гони.
час назад в 22:45
Феликс
Наконец-то. Я думал они совсем работать перестали. О людях думать.
Сегодня в 12:45
Артём Болотов
Артём Болотов
С Рустором не получилось значит))
Сегодня в 13:41
Александр Ковтун
Александр Ковтун
Неисповедим идиотизм чиновников! Обновление iOS 26.4 и первое что на экране — предложения русских приложений в AppStore! Ну и где не пускают русские приложения, спрашивается? Вопрос нахождения этих хайпожоров на местах депутатов актуален как никогда!
Сегодня в 13:48
Bor™ Александр Ковтун
В этом предлагаемом списке есть российские банки и те приложения что удалены самой apple ?
Сегодня в 14:14
