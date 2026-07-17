Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Власти РФ начали бороться с хитрыми подростками с помощью нейросетей

Олег


На прошедшем ЕГЭ 2026 искусственный интеллект зафиксировал 3068 возможных нарушений. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора. 

Согласно источнику, система машинного зрения была настроена на выявление трех основных категорий проступков: использование шпаргалок, пронос средств связи, а также — внезапно — попытки выноса контрольных измерительных материалов из аудитории. Из всех сигналов, отправленных ИИ, модераторы подтвердили 2037 инцидентов. 
Далее информация о подтвержденных нарушениях направляется в школы и институты для принятия мер. 

Нейросетевой контроль за подростками на экзаменах сильно развился за год. Для сравнения: в 2025-м модераторы утвердили лишь 803 метки о нарушениях, присланные нейросетью, то есть в 2,5 раза меньше, чем в 2026-м. Первого нарушителя в текущем году, удаленного с экзамена в досрочный период, тоже выявил ИИ.

Основной этап проведения экзаменов в этом году начался 1 июня и завершился так называемыми «президентскими днями», в течение которых выпускники получили возможность пересдать один из выбранных предметов.
-2
Источник:
РИА Новости
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Вышел смартфон, которого боятся Apple, Google и Samsung
Хватит ждать обновлений: эту правду об iOS и Android скрывают годами, чтобы продать вам смартфон подороже
Нейросеть научилась определять неисправность авто по звуку мотора. Уже можно пробовать

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ отказываются от подписок «Яндекса» и «Сбера» в пользу этого сервиса
⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также