Власти РФ начали бороться с хитрыми подростками с помощью нейросетей

На прошедшем ЕГЭ 2026 искусственный интеллект зафиксировал 3068 возможных нарушений. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора.Согласно источнику, система машинного зрения была настроена на выявление трех основных категорий проступков: использование шпаргалок, пронос средств связи, а также — внезапно — попытки выноса контрольных измерительных материалов из аудитории. Из всех сигналов, отправленных ИИ, модераторы подтвердили 2037 инцидентов.Далее информация о подтвержденных нарушениях направляется в школы и институты для принятия мер.Нейросетевой контроль за подростками на экзаменах сильно развился за год. Для сравнения: в 2025-м модераторы утвердили лишь 803 метки о нарушениях, присланные нейросетью, то есть в 2,5 раза меньше, чем в 2026-м. Первого нарушителя в текущем году, удаленного с экзамена в досрочный период, тоже выявил ИИ.Основной этап проведения экзаменов в этом году начался 1 июня и завершился так называемыми «президентскими днями», в течение которых выпускники получили возможность пересдать один из выбранных предметов.