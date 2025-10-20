Власти РФ нашли управу на хитрых водителей. Раз поставил авто — и больше не уедешь

Фото: UnsplashСогласно источнику, речь идет о разных хитростях со стороны владельцев авто, которые направлены на уклонение от оплаты парковки. К примеру, некоторые водители оставляют машину и снимают с нее номера, чтобы не пришел штраф. Другие же просто предпочитают заплатить взыскание, так как оно банально дешевле, чем тариф за парковку. Как так вышло?
В разных регионах России местные власти ищут способы бороться с водителями, не платящими за парковку. Об этом пишет Quto.
В разных регионах России местные власти ищут способы бороться с водителями, не платящими за парковку. Об этом пишет Quto.
Оставить сейчас автомобиль в центре Санкт-Петербурга на 10 часов по счетчику обойдется в 3600 рублей, при этом штраф составляет 3000 рублей, что на 20% дешевле. Водители просто бросают авто, а потом оплачивают штраф, радуясь экономии, и хвастаются смекалкой в соцсетях. Чтобы приструнить таких умников, власти Питера рассматривают вариант повышения штрафа до 5000 рублей.
Что касается машин без номеров, то администрация Владивостока придумала способ наказать и их. Сотрудники «Цифрового Приморья» будут выявлять авто без номеров на платных парковках города, фотографировать их и вызывать мастера, который установит блокираторы на колеса, превращая машину в «недвижимость». Чтобы снова куда-то уехать, водителю придется звонить диспетчеру и вызывать мастера, который приедет с инструментом для снятия блокировки и готовым протоколом о нарушении.