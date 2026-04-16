Власти РФ назвали единственное условие, при котором сохранится скидка на автоштрафы

Госдума хочет продлить действие скидки на оплату штрафов ГИБДД, но только при одном условии. Об этом пишет Quto.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

«Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрев продление либо приостановление срока льготной оплаты автомобильного штрафа на период его обжалования», — цитата из документа Госдумы.

Согласно источнику, депутаты направили главе МВД предложение продлить срок скидки на уплату автоштрафа, если водитель решил его обжаловать. Сейчас такой возможности нет и перед возможным нарушителем стоит выбор: либо оплатить штраф со скидкой, либо обжаловать его и пропустить льготный период.Если инициативу поддержат, то водитель сможет и обжаловать неправомерный или ошибочный штраф, и не потерять возможность оплаты со скидкой, если жалобу отклонят.