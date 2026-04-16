Власти РФ назвали единственное условие, при котором сохранится скидка на автоштрафы

Олег

Госдума хочет продлить действие скидки на оплату штрафов ГИБДД, но только при одном условии. Об этом пишет Quto. 

Согласно источнику, депутаты направили главе МВД предложение продлить срок скидки на уплату автоштрафа, если водитель решил его обжаловать. Сейчас такой возможности нет и перед возможным нарушителем стоит выбор: либо оплатить штраф со скидкой, либо обжаловать его и пропустить льготный период. 

«Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрев продление либо приостановление срока льготной оплаты автомобильного штрафа на период его обжалования», — цитата из документа Госдумы. 

Если инициативу поддержат, то водитель сможет и обжаловать неправомерный или ошибочный штраф, и не потерять возможность оплаты со скидкой, если жалобу отклонят. 
Источник:
Quto
Cсылки по теме:
Дорожные камеры в РФ получили новую функцию — не скроется никто
Жителей РФ начали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев
Российские водители взбунтовались против грузовиков на дорогах. Госдума готовит жесткие меры

На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными

