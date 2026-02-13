Власти РФ назвали важнейшую причину для существования Telegram в России



Представитель президента высказался о зарубежных мессенджерах в России. Подробности у «Коммерсанта». Представитель президента высказался о зарубежных мессенджерах в России. Подробности у «Коммерсанта».

«Я убежден, что, конечно, было бы лучше, если бы эти все компании выполняли требования российского законодательства и составляли конкуренцию нашему национальному мессенджеру. Это было бы ему на пользу», — Дмитрий Песков.



На фоне этих заявлений Роскомнадзор усилил ограничения работы Telegram пару дней назад. Также из Национальной системы доменных имен (НСДИ) Роскомнадзора пропал домен whatsapp*.com. Поскольку подключение к НСДИ является обязательным для всех операторов и провайдеров РФ, нормальная работа мессенджера в российских сетях отныне невозможна.



*WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Согласно источнику, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы, связанные с работой и развитием мессенджеров в стране. Он считает, что зарубежные сервисы очень важны: