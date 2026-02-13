Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Власти РФ назвали важнейшую причину для существования Telegram в России

Олег

Представитель президента высказался о зарубежных мессенджерах в России. Подробности у «Коммерсанта».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы, связанные с работой и развитием мессенджеров в стране. Он считает, что зарубежные сервисы очень важны:

«Я убежден, что, конечно, было бы лучше, если бы эти все компании выполняли требования российского законодательства и составляли конкуренцию нашему национальному мессенджеру. Это было бы ему на пользу», — Дмитрий Песков. 

На фоне этих заявлений Роскомнадзор усилил ограничения работы Telegram пару дней назад. Также из Национальной системы доменных имен (НСДИ) Роскомнадзора пропал домен whatsapp*.com. Поскольку подключение к НСДИ является обязательным для всех операторов и провайдеров РФ, нормальная работа мессенджера в российских сетях отныне невозможна. 

*WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

-3
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Павел Дуров объяснил, почему блокировка Telegram в России — плохая идея
WhatsApp* публично заявил о полной блокировке в России. Вот что случилось на самом деле
Песков поставил точку в вопросе Telegram и рассказал, чем пользуется Владимир Путин

Рекомендации

Рекомендации

Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде
Samsung Galaxy Buds 4 Pro получат новый дизайн. Флагманские наушники уже засветились в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Ckor_30
+776
Ckor_30
Ещё тот 🤡
Сегодня в 13:02
#