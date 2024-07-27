Власти РФ обязали Apple устанавливать на iPhone «Яндекс Браузер» с Алисой и нейросетями

Олег

iPhone


В сети появились подробности недавнего решения правительства РФ на тему предустановки российского ПО. Информацию опубликовал «Коммерсантъ».

Ранее мы рассказывали, что правительство утвердило новый перечень категорий российского софта, который производители смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV обязаны предустанавливать на свои гаджеты. Сообщалось, что список самих приложений будет утвержден позднее, но некоторые уже назывались — Mir Pay, RuStore, «Госуслуги».

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Согласно источнику, теперь стало известно о новом претенденте на предустановку — это «Яндекс Браузер». В документе правительства он указан на первом месте, вместе с альтернативными наименованиями — «Яндекс Браузер — с Алисой», «Яндекс Браузер с нейросетями» и Yandex Browser.

Новый законопроект направлен в первую очередь против Apple и её политики; депутаты и сенаторы прямо говорят об этом. Недавно компания разрешила сторонние магазины приложений на iOS в странах ЕС. Ранее в российском законе об отечественном ПО для Apple делалось исключение, но теперь оснований для этого больше нет. Власти РФ хотят, чтобы на iPhone, iPad, Mac и Apple TV, продающихся в РФ, предустанавливались российские приложения. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+1633
tellurian
Вот бы узнать статистику использования этого браузера на айфонах.
Количество скачиваний ни о чём не говорит.
Сегодня в 12:33
#
Олег Воронин
+2357
Олег Воронин tellurian
Я им не пользуюсь нигде, ибо бесит дизайн (особенно в десктопе). Даже странно видеть в продукте Яндекса настолько стремное оформление.
Сегодня в 12:35
#
tellurian
+1633
tellurian Олег Воронин
Напишите им в поддержку. Возможно вы не один и они прислушаются.
Сегодня в 12:36
#
Вася Вотафаков
+5916
Вася Вотафаков Олег Воронин
Я тож не пользуюсь просто определитель номера мне кажется как-то связан с установленным браузером. Да и вносить номера самому только в браузере можно как мне кажется.
Сегодня в 12:48
#
Hello!
+732
Hello!
Они хотят, чтобы Апле, предустанавливали эти приложения на японские или арабские телефоны?
Сегодня в 13:26
#
+4787
Carter_Mayers Hello!
Чинушам плевать, они такими вопросами не задаются. Для них это слишком сложно, закон выдумать и какую-нибудь фигню, всегда пожалуйста. А что и как происходит в реале, их уже не колышет
Сегодня в 13:34
#
–7
учи русский, чмо Carter_Mayers
Очень содержательный месседж. Благодарим вас за ваш опус, распечатали и поставили в рамке на стене с цитатами великих. Браво.
Сегодня в 14:04
#
+4787
Carter_Mayers учи русский, чмо
Твои поставим, обязательно, ****ализ, старайся лучше. Авось повышение получишь или подстилкой какой, для депутатика станешь, чел
Сегодня в 14:16
#
–7
учи русский, чмо Carter_Mayers
Тя читать невозможно полудурка. Ты когда сомневаешься насчет запятых, не ставь их вообще. Есть один такой грамотей. Ты такой же, только наоборот. Хотя лично я бы постеснялся вообще переписываться с людьми на вашем месте.
Сегодня в 14:25
#
–9
гойскии гой Carter_Mayers
Всегда стараюсь подстраиваться под собеседника. Как еще до биомассы доносить простые истины, я не знаю. А ты что возомнило себя кем-то, чмо безграмотное и тупое как пробка? Ты же примитивное наглушняк, тя каждый раз читаешь и думаешь: вот он — идеальный образ гойского скота, которому в бошку насрали.
Сегодня в 14:34
#
+4787
Carter_Mayers гойскии гой
Очередной клоун, который сделал себе кучу акков и втирает тут всякую фигню. Время больше такое чучело, как ты, тратить не собираюсь. Твой максимальный уровень, тупо быть на побегушках и подносить приносить. Хотя, такое быдло, даже на такие поручения не берут. Таким ушлёпком, как ты в реале столкнёшься, потом будешь думать что большинство таких же уродов кругом как ты
Сегодня в 15:12
#
–9
гойскии гой Carter_Mayers
Итогом нашего столкновения в реале будут твои обоссанные штаны. Давай гуляй и не пиши больше примитивной хyйни, тошный вафел
Сегодня в 15:16
#
+3
marisabel
Пущай требуют, Apple не продает в России свою продукцию, поэтому ей по барабану))
Сегодня в 13:52
#
+34
olegvl2
Apple, ушла из рашки, им по барабану эти законы)) Я первое что делаю когда покупаю IPhone, это стираю весь российский софт, чтобы этого близко не было😂😂😂
Сегодня в 14:28
#
tellurian
+1633
tellurian olegvl2
Его и не было из коробки. Только страничка со списком.
Что вы могли стирать?
Сегодня в 15:37
#
+936
Paspartu tellurian
Видимо, сначала скачивает, потом удаляет 😂
Сегодня в 16:15
#
+26
M….M
Что же делать, как же быть, такой «невыносимый удар» против Apple. Скидывайте акции Apple, теперь он точно обанкротится. 😂😂😂

P.S. Apple на#рать на законы принимаемые бешеным принтером ГосдырЫ. Apple, уже два года, не один гаджет в «сверхТяржаву» не поставляет. И думаю, на наш век не будет, если будет вообще.
Сегодня в 14:41
#
tellurian
+1633
tellurian M….M
Тем не менее штрафы платит и частично соблюдает наши законы и правила
Сегодня в 15:49
#