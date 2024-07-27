Власти РФ обязали Apple устанавливать на iPhone «Яндекс Браузер» с Алисой и нейросетями



В сети появились подробности недавнего решения правительства РФ на тему предустановки российского ПО. Информацию опубликовал «Коммерсантъ».



Ранее мы



В сети появились подробности недавнего решения правительства РФ на тему предустановки российского ПО. Информацию опубликовал «Коммерсантъ».Ранее мы рассказывали , что правительство утвердило новый перечень категорий российского софта, который производители смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV обязаны предустанавливать на свои гаджеты. Сообщалось, что список самих приложений будет утвержден позднее, но некоторые уже назывались — Mir Pay, RuStore, «Госуслуги».



Согласно источнику, теперь стало известно о новом претенденте на предустановку — это «Яндекс Браузер». В документе правительства он указан на первом месте, вместе с альтернативными наименованиями — «Яндекс Браузер — с Алисой», «Яндекс Браузер с нейросетями» и Yandex Browser.



Новый законопроект направлен в первую очередь против Apple и её политики; депутаты и сенаторы прямо говорят об этом. Недавно компания разрешила сторонние магазины приложений на iOS в странах ЕС. Ранее в российском законе об отечественном ПО для Apple делалось исключение, но теперь оснований для этого больше нет. Власти РФ хотят, чтобы на iPhone, iPad, Mac и Apple TV, продающихся в РФ, предустанавливались российские приложения.