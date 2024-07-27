Власти РФ обязали Apple устанавливать на iPhone «Яндекс Браузер» с Алисой и нейросетями

В сети появились подробности недавнего решения правительства РФ на тему предустановки российского ПО. Информацию опубликовал «Коммерсантъ».
Ранее мы рассказывали, что правительство утвердило новый перечень категорий российского софта, который производители смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV обязаны предустанавливать на свои гаджеты. Сообщалось, что список самих приложений будет утвержден позднее, но некоторые уже назывались — Mir Pay, RuStore, «Госуслуги».
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Согласно источнику, теперь стало известно о новом претенденте на предустановку — это «Яндекс Браузер». В документе правительства он указан на первом месте, вместе с альтернативными наименованиями — «Яндекс Браузер — с Алисой», «Яндекс Браузер с нейросетями» и Yandex Browser.
Новый законопроект направлен в первую очередь против Apple и её политики; депутаты и сенаторы прямо говорят об этом. Недавно компания разрешила сторонние магазины приложений на iOS в странах ЕС. Ранее в российском законе об отечественном ПО для Apple делалось исключение, но теперь оснований для этого больше нет. Власти РФ хотят, чтобы на iPhone, iPad, Mac и Apple TV, продающихся в РФ, предустанавливались российские приложения.