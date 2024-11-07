Власти РФ определились с названием второго приложения для обязательной предустановки на iPhone и Android

В России собираются обязать производителей смартфонов предустанавливать на них еще одно отечественное приложение. Об этом пишет ТАСС.
«VK видео», — коротко ответил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на вопрос СМИ.
Помимо этого, чиновник напомнил, что RuTube сейчас удален из двух самых популярных зарубежных магазинов приложений — Apple App Store и Google Play Store. В пояснительной записке к поправке о включении VK Видео в перечень указано, что «такой шаг позволит учесть предпочтения широкого круга россиян, консолидировав их вокруг востребованных отечественных платформ».