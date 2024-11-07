Власти РФ определились с названием второго приложения для обязательной предустановки на iPhone и Android

Олег


В России собираются обязать производителей смартфонов предустанавливать на них еще одно отечественное приложение. Об этом пишет ТАСС.

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Напомним, что в стране уже принят закон об обязательной предустановке российских приложений на всю «умную» электронику, ввозимую из-за рубежа. Под него подпадают смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры с системой Smart TV и так далее. Прямо сейчас в списке обязательных приложений есть лишь одно — RuTube, но вскоре перечень пополнится вторым наименованием.

«VK видео», — коротко ответил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на вопрос СМИ. 

Помимо этого, чиновник напомнил, что RuTube сейчас удален из двух самых популярных зарубежных магазинов приложений — Apple App Store и Google Play Store. В пояснительной записке к поправке о включении VK Видео в перечень указано, что «такой шаг позволит учесть предпочтения широкого круга россиян, консолидировав их вокруг востребованных отечественных платформ»

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Источник:
ТАСС
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Tigrolik
+767
Tigrolik
Клоуны.
2 часа назад в 14:38
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