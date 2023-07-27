Власти РФ отменили строгий закон о продаже телевизоров

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Минцифры изменило закон о предустановке российского софта на зарубежную электронику. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, речь идет о телевизорах, оборудованных системой Smart TV. Ранее на них распространялся норматив об обязательной предустановке отечественного магазина приложений RuStore, в противном случае устройство не допускалось к продаже в России.



Требование, касающееся умных телевизоров, незаметно исчезло из последней редакции закона. Минцифры отмечает, что требование об интеграции RuStore в устройства Smart TV еще предстоит доработать в техническом смысле. При этом гораздо более критикуемая часть о предустановке RuStore на смартфоны там сохранилась.



Если закон останется в таком виде, то ввозить телевизоры и продавать из в РФ станет для реселлеров гораздо проще — а значит, покупателю будет доступен более широкий ассортимент.