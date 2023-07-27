Власти РФ отменили строгий закон о продаже телевизоров

Олег

Телевизор

Фото: Unsplash

Минцифры изменило закон о предустановке российского софта на зарубежную электронику. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, речь идет о телевизорах, оборудованных системой Smart TV. Ранее на них распространялся норматив об обязательной предустановке отечественного магазина приложений RuStore, в противном случае устройство не допускалось к продаже в России.

Требование, касающееся умных телевизоров, незаметно исчезло из последней редакции закона. Минцифры отмечает, что требование об интеграции RuStore в устройства Smart TV еще предстоит доработать в техническом смысле. При этом гораздо более критикуемая часть о предустановке RuStore на смартфоны там сохранилась.

Если закон останется в таком виде, то ввозить телевизоры и продавать из в РФ станет для реселлеров гораздо проще — а значит, покупателю будет доступен более широкий ассортимент. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Samsung выпустила телевизор за 9 млн рублей. Что в нём особенного?
«Яндекс» выпустил свой самый большой «умный» телевизор с Алисой
В телевизорах Hisense появился онлайн-кинотеатр KION
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники ловко разводят тех, кто пользуется поиском Google. Попасться — раз плюнуть
Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых умных и образованных
В Android наконец изменят функцию, которая бесит владельцев смартфонов много лет
Samsung внезапно прокачала камеры в старых смартфонах. Даже iPhone 14 Pro так не умеет снимать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу