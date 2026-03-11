Top.Mail.Ru

Власти РФ ответили, сколько еще продлятся ограничения мобильной связи

Олег
Фото: Unsplash 
Представитель Кремля прокомментировал ограничения работы связи в РФ. Об этом пишет ТАСС. 

Согласно источнику, на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал: 

«Все действия осуществляются в строгом соответствии с принятыми законами. Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия — настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан». 

Также чиновник добавил, что и у граждан не может быть сомнений, что главное — это обеспечение безопасности.

-3
Источник:
ТАСС
Комментарии

Pavel Nikiforov
+805
Pavel Nikiforov
Прям Три толстяка 🤦🏼‍♂️
Явно не от бпла прячутся, а от народа.
Сегодня в 13:30
#