Власти РФ ответили, сколько еще продлятся ограничения мобильной связи

Представитель Кремля прокомментировал ограничения работы связи в РФ. Об этом пишет ТАСС. Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides Согласно источнику, на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал:



Согласно источнику, на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал:

«Все действия осуществляются в строгом соответствии с принятыми законами. Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия — настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан».



Также чиновник добавил, что и у граждан не может быть сомнений, что главное — это обеспечение безопасности.

