Власти РФ озвучили жесткое требование к Apple. Срок выполнения — две недели

Антимонопольное ведомство озаботилось продвижением российских поисковых систем на iOS и уже направило письмо с требованиями в Apple. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В документе обращается внимание, что на устройствах Apple по умолчанию активирован поисковик, не относящийся к России и странам ЕАЭС, что противоречит правилам. Напомним, что закон требует наличия российского поисковика на устройствах, продающихся в РФ, доступного без дополнительных настроек. Текущее положение ущемляет интересы пользователей и ставит российские и евразийские поисковики в неравные условия.