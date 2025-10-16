Власти РФ озвучили жесткое требование к Apple. Срок выполнения — две недели

Олег

iPhone Air


Антимонопольное ведомство озаботилось продвижением российских поисковых систем на iOS и уже направило письмо с требованиями в Apple. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, Федеральная антимонопольная служба РФ потребовала от Apple включить российский поисковик по умолчанию на устройствах, которые продаются в России. Соответствующее письмо было направлено компании от главы ведомства Максима Шаскольского; Apple должна выполнить требования и отчитаться до 31 октября 2025 года.

В документе обращается внимание, что на устройствах Apple по умолчанию активирован поисковик, не относящийся к России и странам ЕАЭС, что противоречит правилам. Напомним, что закон требует наличия российского поисковика на устройствах, продающихся в РФ, доступного без дополнительных настроек. Текущее положение ущемляет интересы пользователей и ставит российские и евразийские поисковики в неравные условия. 

Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

+133
Gabriel
Чего они там хотят то?
Все ж есть в магазине приложений, ну может не совсем всё, но браузер то есть.
Сегодня в 16:33
#
+15
Dubshtein
«На телефонах, продающихся в России»

Ахаха, они хоть в курсе что Эпл ушла из России и здесь не должно по сути продаваться её телефонов то?)
Сегодня в 17:54
#
+353
Monder Dubshtein
Ну вот шикарно. Apple исполнит закон легко, получается.
Сегодня в 18:44
#
+659
den3221 Dubshtein
Ахаха или не ахаха, а бабло то течет и неплохо! Плюс эпл старается сохранить рынок. Так что…
2 часа назад в 19:32
#
SithV
+1706
SithV
Пусть платят за эксклюзивность своего поисковика как дефолтового в системе. Типа гугл за это платит, а почему яндекс должен бесплатно получить такую привилегию? Только потому что его отжало государство и теперь лоббирует интересы компании?
Сегодня в 18:35
#
tellurian
+2651
tellurian SithV
Верное замечание. Apple не свой же поисковик использует.
Тем больше суд в США разрешил Гуглу платить за использование своего поискового сервиса. Признал это частным делом двух частных компаний.

В Китае ставят китайский. Но там они официально присутствуют на рынке.
2 часа назад в 18:59
#
tellurian
+2651
tellurian
Меня это никак не ущемляет. Кому нужно, сами ставят поисковик от Яндекса. Это не сложно.
2 часа назад в 19:00
#
+107
olegvl2
😂😂😂
2 часа назад в 19:15
#
Сергей Максин
+40
Сергей Максин
Хуней занимаются.
Требовать надо включить звонки через интернет при отсутствие сети , вот это да!!!
2 часа назад в 19:36
#
tellurian
+2651
tellurian Сергей Максин
У каждого оператора сделано через их приложение. Недавно был не в России и у меня МТС. Через их приложения звонил по работе и мне звонили. Всё через интернет. Удобно. Звонки из контактов определял. У мегафона в такое есть точно.
Связь была хорошая.
час назад в 20:05
#