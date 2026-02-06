Власти РФ пояснили новые ограничения в отношении наличных рублей по всей стране



Новые правила внесения наличных защищают от отмывания денег. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на госструктуры. Новые правила внесения наличных защищают от отмывания денег. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на госструктуры.

«Отмечаются случаи использования подставных физических лиц для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неустановленных источников», — пресс-служба.



Ведомство пояснило, что ограничение направлено на борьбу с отмыванием преступных доходов и будет помогать снижать риски, связанные с использованием счетов подставных лиц («дропов»). При возникающих подозрениях банки смогут требовать у клиентов подтверждающие документы.