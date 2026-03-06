Власти РФ предложили Telegram пойти на небольшой компромисс. В чём он заключается?



Фото freepik



У мессенджера Telegram всё ещё осталась возможность выполнить требования Роскомнадзора и избежать полной блокировки на территории России, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. В разговоре с У мессенджера Telegram всё ещё осталась возможность выполнить требования Роскомнадзора и избежать полной блокировки на территории России, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. В разговоре с «Осторожно Media» парламентарий отметил, что начало апреля станет периодом, когда руководство мессенджера должно прийти к регулятору с конкретными решениями по ключевым вопросам. Ранее в СМИ появлялась информация, что полная блокировка Telegram в России может запланирована на 1 апреля 2026 года .

Свинцов допустил, что за оставшееся время администрация Telegram может оказаться не в состоянии удовлетворить все требования Роскомнадзора в полном объёме, однако частичное выполнение вполне реально. «Понятное дело, что, может быть, за месяц все 100% претензий выполнить будет сложно, но по крайней мере процентов 70–80 выполнить вполне реально», — заявил Свинцов.Среди требований Роскомнадзора к Telegram — открытие официального представительства в РФ и перенос данных россиян на сервера, расположенные на территории нашей страны. Ранее Свинцов оценивал, что открыть юрлицо можно максимум за неделю, а на перемещение информации потребуется ещё две-три недели. От Telegram также требуют уплаты налогов с доходов в РФ и более энергичной блокировки запрещённого контента. С начала 2026 года мессенджеру были направлены требования об удалении более 35 тысяч противоправных материалов, включая детскую порнографию и информацию о способах обхода блокировок. В целом за 2025 год количество таких запросов превысило 269 тысяч.По мнению Свинцова, руководство Telegram осознаёт общемировую тенденцию на создание суверенных сегментов сети для разных стран и будет действовать с пониманием этого факта. «Я считаю, что руководство Telegram, осознавая, что в любом случае весь мир будет разбит на фрагменты интернета (отдельно американская часть, отдельно китайская, отдельно Европа, отдельно Россия), примет правильное решение, откроет юрлицо и сегментирует бизнес», — приводит слова депутата «Осторожно Media». Он также добавил, что фактически Telegram уже приравнен к запрещённым в РФ ресурсам, и рекомендовал бизнесу рассмотреть возможность перехода на другие площадки.