Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Власти РФ предложили Telegram пойти на небольшой компромисс. В чём он заключается?

Александр

Фото freepik

У мессенджера Telegram всё ещё осталась возможность выполнить требования Роскомнадзора и избежать полной блокировки на территории России, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. В разговоре с «Осторожно Media» парламентарий отметил, что начало апреля станет периодом, когда руководство мессенджера должно прийти к регулятору с конкретными решениями по ключевым вопросам. Ранее в СМИ появлялась информация, что полная блокировка Telegram в России может запланирована на 1 апреля 2026 года .

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Свинцов допустил, что за оставшееся время администрация Telegram может оказаться не в состоянии удовлетворить все требования Роскомнадзора в полном объёме, однако частичное выполнение вполне реально. «Понятное дело, что, может быть, за месяц все 100% претензий выполнить будет сложно, но по крайней мере процентов 70–80 выполнить вполне реально», — заявил Свинцов.

Среди требований Роскомнадзора к Telegram — открытие официального представительства в РФ и перенос данных россиян на сервера, расположенные на территории нашей страны. Ранее Свинцов оценивал, что открыть юрлицо можно максимум за неделю, а на перемещение информации потребуется ещё две-три недели. От Telegram также требуют уплаты налогов с доходов в РФ и более энергичной блокировки запрещённого контента. С начала 2026 года мессенджеру были направлены требования об удалении более 35 тысяч противоправных материалов, включая детскую порнографию и информацию о способах обхода блокировок. В целом за 2025 год количество таких запросов превысило 269 тысяч. 

По мнению Свинцова, руководство Telegram осознаёт общемировую тенденцию на создание суверенных сегментов сети для разных стран и будет действовать с пониманием этого факта. «Я считаю, что руководство Telegram, осознавая, что в любом случае весь мир будет разбит на фрагменты интернета (отдельно американская часть, отдельно китайская, отдельно Европа, отдельно Россия), примет правильное решение, откроет юрлицо и сегментирует бизнес», — приводит слова депутата «Осторожно Media». Он также добавил, что фактически Telegram уже приравнен к запрещённым в РФ ресурсам, и рекомендовал бизнесу рассмотреть возможность перехода на другие площадки.
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Павел Дуров высказался о ситуации с Telegram в России
Российские спецслужбы раскрыли всю суть претензий к Telegram и Павлу Дурову
Стало известно, когда Дурова и Telegram могут признать пособниками террористов

Рекомендации

Рекомендации

Вышел Telegram 12.2.2 с двумя долгожданными функциями
Самый популярный техноблогер в мире выбрал лучшие смартфоны 2025 года
Apple внедрила в iOS гениальный обход любой блокировки общения в мессенджере
Стоит ли обновляться до iOS 26.2 в России? Что с банками, приложениями, автономностью

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии