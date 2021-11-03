Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить свободный вход в интернет без предоставления личных данных. Об этом сообщают «РИА-Новости».
Согласно источнику, Петров направил письмо главе Министерства цифрового развития РФ Максуту Шадаеву. В нём чиновник подробно изложил свои мысли по поводу текущей ситуации с доступом в интернет на территории России, а также свои предложения по урегулированию этого вопроса.
«Прошу Вас рассмотреть вопрос о запрещении свободного доступа в интернет путем беспроводного соединения без предоставления пользователем минимального объема личных данных оператору» — цитата из письма.
По словам Владимира Петрова, в нашей стране давно пора внедрить ряд нововведений, которые наведут порядок в отечественном интернете. В частности, он выступает за то, чтобы каждый пользователь сети перед входом в интернет предоставлял провайдерам какую-то информацию, способную его идентифицировать при необходимости. Он считает, что подобная мера позволит «убрать излишнюю анонимность в интернете», побудит россиян ответственнее относиться к своим словам и поступкам в сети, а также соблюдать местное законодательство.
Кроме того, чиновник предложил рассмотреть идею об обязательной привязке аккаунтов соцсетей россиян к их реальным персональным идентифицирующим документам. «Возможно, верификация профиля могла бы проходить на базе виртуального сервиса «Госуслуги» — говорит он.
Кроме того, чиновник предложил рассмотреть идею об обязательной привязке аккаунтов соцсетей россиян к их реальным персональным идентифицирующим документам. «Возможно, верификация профиля могла бы проходить на базе виртуального сервиса «Госуслуги» — говорит он.
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Что им ещё надо бл?
Ещё немного и в опу уже залезут своими законами для контроля оборота гумна!
Мдя, печаль
Тогда бы заголовок был бы ещё ярче: «Власти РФ предложили запретить свободный доступ в интернет, которого нет. Про какой интернет идёт речь?»
Ютуб, фейсбук, Инстаграм, Твитер и тикток мы им закрыть не позволим.
Мы будем бороться до конца за ресурсы развивающие интеллект )))
За что вы так на власть? Вы из гулага пишите что ли?)