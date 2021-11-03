

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить свободный вход в интернет без предоставления личных данных. Об этом сообщают «РИА-Новости».



Согласно источнику, Петров направил письмо главе Министерства цифрового развития РФ Максуту Шадаеву. В нём чиновник подробно изложил свои мысли по поводу текущей ситуации с доступом в интернет на территории России, а также свои предложения по урегулированию этого вопроса.



«Прошу Вас рассмотреть вопрос о запрещении свободного доступа в интернет путем беспроводного соединения без предоставления пользователем минимального объема личных данных оператору» — цитата из письма.

По словам Владимира Петрова, в нашей стране давно пора внедрить ряд нововведений, которые наведут порядок в отечественном интернете. В частности, он выступает за то, чтобы каждый пользователь сети перед входом в интернет предоставлял провайдерам какую-то информацию, способную его идентифицировать при необходимости. Он считает, что подобная мера позволит «убрать излишнюю анонимность в интернете», побудит россиян ответственнее относиться к своим словам и поступкам в сети, а также соблюдать местное законодательство.



Кроме того, чиновник предложил рассмотреть идею об обязательной привязке аккаунтов соцсетей россиян к их реальным персональным идентифицирующим документам. «Возможно, верификация профиля могла бы проходить на базе виртуального сервиса «Госуслуги» — говорит он.





