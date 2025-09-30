Власти РФ придумали гениальный способ, как побудить граждан самих сдать биометрию



Фото: Grok



Минтранс РФ начинает тестировать новый способ пропуска пассажиров на поезда и самолеты. Об этом пишет «Коммерсантъ». Минтранс РФ начинает тестировать новый способ пропуска пассажиров на поезда и самолеты. Об этом пишет «Коммерсантъ». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, в ближайшее время начнутся испытания систем биометрической посадки на поезда и самолеты. Если они покажут себя хорошо, то будут внедряться поэтапно на разных маршрутах. Технически для этого требуется законодательная база, но в случае с поездами она уже имеется, а для авиаперевозок в скором времени будет обновлена. Например, в аэропорту «Пулково» уже начали тестировать проход по биометрии.В ближайшем будущем все россияне, прошедшие регистрацию в Единой биометрической системе, смогут обойтись без паспорта при передвижениях внутри страны — достаточно будет просто посмотреть в специальный терминал. Похоже, власти решили преодолеть недоверие граждан к ЕБС массовым внедрением удобных биометрических сервисов.