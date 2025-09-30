Власти РФ придумали гениальный способ, как побудить граждан самих сдать биометрию

Олег

Фото: Grok
Фото: Grok


Минтранс РФ начинает тестировать новый способ пропуска пассажиров на поезда и самолеты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, в ближайшее время начнутся испытания систем биометрической посадки на поезда и самолеты. Если они покажут себя хорошо, то будут внедряться поэтапно на разных маршрутах. Технически для этого требуется законодательная база, но в случае с поездами она уже имеется, а для авиаперевозок в скором времени будет обновлена. Например, в аэропорту «Пулково» уже начали тестировать проход по биометрии.

В ближайшем будущем все россияне, прошедшие регистрацию в Единой биометрической системе, смогут обойтись без паспорта при передвижениях внутри страны — достаточно будет просто посмотреть в специальный терминал. Похоже, власти решили преодолеть недоверие граждан к ЕБС массовым внедрением удобных биометрических сервисов. 

Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Как создать «Цифровой ID» в мессенджере MAX?
Жителям России начали отключать мобильную связь. Кому это грозит?
Недвижимость по селфи и голосу: биометрия вместо бумаг и МФЦ

Комментарии

YABLOKOFON
+349
YABLOKOFON
Лучше с паспортом по старинке
час назад в 16:43
#
tellurian
+2632
tellurian
Недавно был в Шереметьево и до этого во Внуково — автоматические регистрация и контроль на гарнире работаем долго, очереди не меньше, чем в будку в пограничнику. Ещё не все умеют и понимают, что делать.
час назад в 16:57
#