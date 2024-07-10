Власти РФ придумали гениальный способ насолить электросамокатчикам

Олег

Фото: Unsplash


Госдума РФ рассмотрит возможность внедрения цифрового учета электросамокатов. По мнению законодателей, это поможет снизить количество ДТП с участием СИМ.

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Согласно «Известиям», новый закон Госдума готовит совместно с профильными ведомствами. Главная идея: создать цифровой реестр электросамокатов и выдавать уникальные коды каждому девайсу. Если документ примут, то каждый электросамокат придется оснащать идентификационными номерами в формате DataMatrix-кодов, а покупателей СИМ обяжут регистрировать эти номера в специальной электронной системе. ГИБДД в этом процессе задействовать пока не планируют.

«Не думаю, что этим должно заниматься ГАИ. Это значительно усилит нагрузку на ее структуры. Это должна быть дистанционная, удобная и доступная процедура», — депутат Госдумы РФ Павел Федяев. 

Норматив планируется применять абсолютно ко всем СИМ, ввозимым на территорию России — кае официально импортированным, так и «серым». С помощью уникальных кодов дорожные камеры смогут отслеживать нарушения ПДД со стороны водителя электросамоката и привлекать его к ответственности. Параллельно с этим законодатели ожидают, что закон снизит поток «серых» СИМ в страну. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

YABLOKOFON
+216
YABLOKOFON
Количество дтп с самокатами мизерное что дал контроль за авто? Ввели права дтп меньше стало? Нет, номера учёты страховки дтп меньше стало? Нет! Количество машин только выросло. Но опять кошмарят самокаты все что угодно чтобы не делать инфраструктуру. Дроны уже убили своими учетами и метками и планами полёта за неделю до полёта с согласованием с фсб, и мопеды тоже днём с огнём не найдёшь, щас частникам от которых вообще нет проблем обяжут всякий бред получать. А Шеринг как работал так и будет работать как устраивал дтп так и будет и с номерами с конскими штрафами запрещать их никто не будет просто потому что!
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