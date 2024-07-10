Власти РФ придумали гениальный способ насолить электросамокатчикам



Госдума РФ рассмотрит возможность внедрения цифрового учета электросамокатов. По мнению законодателей, это поможет снизить количество ДТП с участием СИМ.







Согласно «Известиям», новый закон Госдума готовит совместно с профильными ведомствами. Главная идея: создать цифровой реестр электросамокатов и выдавать уникальные коды каждому девайсу. Если документ примут, то каждый электросамокат придется оснащать идентификационными номерами в формате DataMatrix-кодов, а покупателей СИМ обяжут регистрировать эти номера в специальной электронной системе. ГИБДД в этом процессе задействовать пока не планируют.





«Не думаю, что этим должно заниматься ГАИ. Это значительно усилит нагрузку на ее структуры. Это должна быть дистанционная, удобная и доступная процедура», — депутат Госдумы РФ Павел Федяев.



Норматив планируется применять абсолютно ко всем СИМ, ввозимым на территорию России — кае официально импортированным, так и «серым». С помощью уникальных кодов дорожные камеры смогут отслеживать нарушения ПДД со стороны водителя электросамоката и привлекать его к ответственности. Параллельно с этим законодатели ожидают, что закон снизит поток «серых» СИМ в страну.