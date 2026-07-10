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Власти РФ прикрыли остроумный способ обхода блокировок в рунете

Олег


Минцифры РФ подтвердило, что на территории России вводится единый режим фильтрации интернет-трафика, и обойти его с помощью зарубежной симки больше не получится. Об этом пишут «РИА Новости». 

Согласно источнику, блокировки доступа к запрещенным ресурсам в рунете теперь распространяются и на абонентов зарубежных сотовых операторов. Ранее использование иностранных сим-карт позволяло частично обходить локальные блокировки благодаря особенностям маршрутизации данных через европейские или другие внешние серверы. С этой целью некоторые россияне даже покупали зарубежные eSIM, предназначенные для путешественников, и пользовались ими на постоянной основе. Однако теперь весь роуминговый трафик, проходящий через отечественную инфраструктуру связи, фильтруется без исключений. 

Владельцы зарубежных номеров уже подтвердили, что блокировки работают: они больше не могут получить доступ к веб-ресурсам, внесенным в официальный реестр запрещенных сайтов, в сетях РФ. При этом сервисы и платформы, которые не были заблокированы, а ушли из страны самостоятельно, забанив пользователей РФ, по-прежнему открываются.

Ведомство подчеркивает, что всё это вводится в целях безопасности и не затронет легальный сегмент интернета. Иностранные граждане и держатели зарубежных сим-карт смогут пользоваться всеми ресурсами, которые не нарушают законодательство.
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Источник:
РИА Новости
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