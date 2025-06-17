Власти РФ раскрыли, как обстоят дела с возвращением Hyundai и Toyota в Россию

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Первый вице-премьер РФ прокомментировал новость о возможном возвращении на российский рынок двух азиатских автобрендов — Toyota и Hyundai. Цитата чиновника появилась в ТАСС.

Согласно источнику, у Дениса Мантурова спросили по поводу планов двух этих компаний по официальному возобновлению продаж в РФ. Он ответил следующее: 

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«Я на самом деле не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota в части их возвращения. Потому что я все-таки исхожу из официальных источников, и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее. Но с 2022 года у нас отношения полностью прерваны, как по линии одной структуры, так и по линии другой». 

Вопрос возник на фоне слухов о скором возвращении Toyota. Мы об этом писали: российское юрлицо, ранее выполнявшее роль официального представителя Toyota и принадлежащее ей, начало продажи автомобилей в московском автосалоне «Тойота Центр Каширский». При этом пресс-служба компании ответила, что Toyota Motor не возобновляла поставки новых автомобилей в Россию из-за нарушений в логистических цепочках. Также японский автобренд в апреле зарегистрировал более 20 наименований авто в РФ — эта информация никак не комментировалась. 
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

ierom
+180
ierom
этим брендам придется выгодно снизить цену чтобы конкурировать с рынком)
Сегодня в 18:50
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–14
nomer08 ierom
Нет конечно. Китай (или ебаные дилеры расеянские) взвинтил цены, корейцам можно даже подороже давать и будет спрос. Прикинь, если китайский шлак скупают за оверпрайс, какой куш ждет хенде и тоету.
Сегодня в 19:17
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