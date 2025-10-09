Власти РФ сообщили, что будет с интернетом по выходным дням

Фото: Unsplash
Минцифры РФ публично прокомментировало слухи о том, что в России по выходным будет отключаться мобильный интернет. Подробности у «РИА Новостей».
«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от лица пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствуют действительности. Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет», — сообщило Минцифры РФ.
Ведомство побудило граждан не доверять непроверенным источникам и пригласило получать самые актуальные новости из своего официального канала в Telegram и Max.