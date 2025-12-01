Власти РФ успешно импортозаместили WhatsApp*

Фото: Unsplash



В России успешно импортозамещены зарубежные мессенджеры, так что больше нет причин им потакать. Так считает депутат Госдумы, о котором написали в «Коммерсанте».

«Я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta* и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов», — депутат Боярский.



При этом он считает, что работа по замене «зеленого» мессенджера на российские аналоги близка к завершению — в России развивается мессенджер Max, в котором депутат и опубликовал свои размышления.



*WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

Согласно источнику, о зарубежных и отечественных мессенджерах публично высказался председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он считает, что у материнской компании WhatsApp было достаточно времени для выполнения требований российского законодательства, но «не было сделано даже попыток».



