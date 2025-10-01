Власти РФ ввели новые ограничения для водителей иномарок по всей стране

Фото: UnsplashРечь идет о поправках к закону «О такси», которые вводят новые ограничения для работы в пассажирских перевозках. До сих пор таксовать можно было на любом автомобиле, но с 1 марта 2026 года правила меняются, и для владельцев иномарок путь в такси будет закрыт. Вот какие машины можно будет официально оформить для работы в такси:
Минпромторг РФ утвердил список автомобилей, владельцам которых разрешено работать в такси. Помимо «АвтоВАЗа» в него попали несколько китайских машин российской сборки.
- Lada: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel
- УАЗ: Патриот, Хантер
- Sollers: SP7
- Evolute: I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE
- Voyah: Free, Dream, Passion
- Москвич: 3, 3е, 6, 8.