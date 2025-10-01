Власти РФ ввели новые ограничения для водителей иномарок по всей стране

Минпромторг РФ утвердил список автомобилей, владельцам которых разрешено работать в такси. Помимо «АвтоВАЗа» в него попали несколько китайских машин российской сборки.

Речь идет о поправках к закону «О такси», которые вводят новые ограничения для работы в пассажирских перевозках. До сих пор таксовать можно было на любом автомобиле, но с 1 марта 2026 года правила меняются, и для владельцев иномарок путь в такси будет закрыт. Вот какие машины можно будет официально оформить для работы в такси:

  • Lada: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel
  • УАЗ: Патриот, Хантер
  • Sollers: SP7
  • Evolute: I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE
  • Voyah: Free, Dream, Passion
  • Москвич: 3, 3е, 6, 8.
Отмечается, что список не окончательный и может дополняться по мере появления на рынке новых машин российских брендов. Напомним, что по новому законодательству в такси должны использоваться машины с «высокой долей российских компонентов» или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Требования не будут применяться для авто, которые были внесены в реестр такси до вступления закона в силу. 

