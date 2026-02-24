Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Власти сказали, будут ли считать экстремистами тех, у кого есть премиум-подписка в Telegram

Александр

Фото freepik

В российском парламенте прокомментировали ситуацию с возможными последствиями для обладателей платной Premium-подписки Telegram в случае признания мессенджера экстремистским организацией. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что граждане, оплатившие подписку до того, как владелец мессенджера будет признан экстремистской организацией, не столкнутся с претензиями со стороны правоохранительных органов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Свинцов отметил, что вопросы могут возникнуть только после официального признания платформы экстремистской, однако такой сценарий в настоящее время не рассматривается. Задача сторон, по его мнению, заключается в налаживании конструктивного диалога между руководством Telegram и Роскомнадзором для восстановления рабочих отношений и соблюдения российского законодательства. Ранее сообщалось, что 2022 года с использованием мессенджера зафиксировано свыше 153 тысяч преступлений, из которых 33 тысячи носят диверсионно-террористический и экстремистский характер.

Тема возможного признания Telegram экстремистским активно обсуждается на фоне уголовного дела, возбуждённого в РФ против Павла Дурова. Бывший советник президента России по интернету Герман Клименко пояснил СМИ, что при худшем сценарии все виды финансовых операций на платформе могут быть криминализированы. Это напрямую затронет покупку Premium-подписки, рекламы, подарков и товаров через боты. Клименко отметил, что к Telegram в России относились с большей лояльностью по сравнению с корпорацией Meta*, которая уже признана экстремистской и за демонстрацию логотипов продуктов которой наступает административная или уголовная ответственность. По его словам, по формальным признакам Telegram давно можно было заблокировать, однако власти долгое время пытаются договориться с руководством площадки. Запрет платежей может рассматриваться как один из способов вынудить россиян отказаться от использования мессенджера.

В социальных сетях пользователи иронизируют, что текущая ситуация подталкивает приобрести Premium на несколько лет вперёд, однако юристы не стоит спешить с таким решением. При блокировке или признании организации экстремистской доступ к подписке может быть утерян.

* Компания Meta признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Жители РФ подали в суд на Роскомнадзор за ограничения Telegram. Вот что из этого вышло
Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в России
ФСБ предупредило об опасности использования Telegram

Рекомендации

Рекомендации

Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах
Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка
Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram
В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+437
YABLOKOFON
Последний гвоздь в крышку свободного интернета уже забили. Без подписки и через впн там сидеть совсем печально будет ибо скорость и так нв дне. Теперь либо скам, либо голуби, либо сидишь без связи

25 минут назад
#