Власти сказали, будут ли считать экстремистами тех, у кого есть премиум-подписка в Telegram

Фото freepik
В российском парламенте прокомментировали ситуацию с возможными последствиями для обладателей платной Premium-подписки Telegram в случае признания мессенджера экстремистским организацией. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что граждане, оплатившие подписку до того, как владелец мессенджера будет признан экстремистской организацией, не столкнутся с претензиями со стороны правоохранительных органов.
Тема возможного признания Telegram экстремистским активно обсуждается на фоне уголовного дела, возбуждённого в РФ против Павла Дурова. Бывший советник президента России по интернету Герман Клименко пояснил СМИ, что при худшем сценарии все виды финансовых операций на платформе могут быть криминализированы. Это напрямую затронет покупку Premium-подписки, рекламы, подарков и товаров через боты. Клименко отметил, что к Telegram в России относились с большей лояльностью по сравнению с корпорацией Meta*, которая уже признана экстремистской и за демонстрацию логотипов продуктов которой наступает административная или уголовная ответственность. По его словам, по формальным признакам Telegram давно можно было заблокировать, однако власти долгое время пытаются договориться с руководством площадки. Запрет платежей может рассматриваться как один из способов вынудить россиян отказаться от использования мессенджера.
В социальных сетях пользователи иронизируют, что текущая ситуация подталкивает приобрести Premium на несколько лет вперёд, однако юристы не стоит спешить с таким решением. При блокировке или признании организации экстремистской доступ к подписке может быть утерян.
* Компания Meta признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена