Власти собираются запретить жестокость в компьютерных играх?



Фото freepik



Председатель Государственной думы Вячеслав Володин Председатель Государственной думы Вячеслав Володин инициировал обсуждение строгого регулирования игровой индустрии. В своём канале на платформе Max он предложил подписчикам ответить на вопрос о необходимости ужесточения контроля за видеоиграми, в которые играют подростки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам Володина, специалисты приходят к выводу, что последние чрезвычайные происшествия в школах и колледжах могут быть связаны с увлечением учащихся видеоиграми. Он отметил, что через игровые платформы злоумышленники вовлекают детей в сообщества с деструктивным контентом - их вербуют для совершения нападений, подробно инструктируют и обещают профинансировать покупку оружия.Володин сообщил, что, по имеющимся данным, за подобными событиями стоят в том числе украинские террористы. Он допустил, что недавние нападения на учащихся и преподавателей могут быть связаны между собой, хотя и не привёл конкретных доказательств этой версии. В феврале в России произошло несколько инцидентов с участием подростков, в том числе со смертельным исходом.Ранее Володин исключал возможность полного запрета видеоигр в России. Он подчеркивал, что нужно не ограничивать индустрию, а о защищать детей от деструктивного контента.В декабре прошлого года в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий введение маркировки видеоигр по содержанию, аналогично тому, как это работает для фильмов. Издателей и распространителей могут обязать информировать пользователей о наличии в играх сцен насилия, нецензурной брани, а также пропаганды запрещённых в России явлений. В ходе предыдущих обсуждений 71% участников опроса в телеграм-канале Володин высказались за ограждение детей от сюжетов, содержащих агрессию и навязывание чуждых ценностей.