Власти собираются запретить жестокость в компьютерных играх?

Александр

Фото freepik

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин инициировал обсуждение строгого регулирования игровой индустрии. В своём канале на платформе Max он предложил подписчикам ответить на вопрос о необходимости ужесточения контроля за видеоиграми, в которые играют подростки.

По словам Володина, специалисты приходят к выводу, что последние чрезвычайные происшествия в школах и колледжах могут быть связаны с увлечением учащихся видеоиграми. Он отметил, что через игровые платформы злоумышленники вовлекают детей в сообщества с деструктивным контентом - их вербуют для совершения нападений, подробно инструктируют и обещают профинансировать покупку оружия.

Володин сообщил, что, по имеющимся данным, за подобными событиями стоят в том числе украинские террористы. Он допустил, что недавние нападения на учащихся и преподавателей могут быть связаны между собой, хотя и не привёл конкретных доказательств этой версии. В феврале в России произошло несколько инцидентов с участием подростков, в том числе со смертельным исходом.

Ранее Володин исключал возможность полного запрета видеоигр в России. Он подчеркивал, что нужно не ограничивать индустрию, а о защищать детей от деструктивного контента. 

В декабре прошлого года в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий введение маркировки видеоигр по содержанию, аналогично тому, как это работает для фильмов. Издателей и распространителей могут обязать информировать пользователей о наличии в играх сцен насилия, нецензурной брани, а также пропаганды запрещённых в России явлений. В ходе предыдущих обсуждений 71% участников опроса в телеграм-канале Володин высказались за ограждение детей от сюжетов, содержащих агрессию и навязывание чуждых ценностей.

Комментарии

pincher
Интересно будет ли это работать если аккаунт турецкий или казахстанский🤔
51 минуту назад
Carter_Mayers
Володин просто очередной идиот, психов и дураков хватает и игры тут не при чём. Просто очередная, тупая хотелка от чинуш и депутатиков, которые хотят запретить вообще всё. Сами нифига не могут производить и делать, только писать шизоидные законы и на штрафах бабло собирать и отжимать неугодный бизнес. Не можешь создать конкурентный продукт, просто запрети или забери себе в личное пользование. Нынешние власти, хуже бандосов в 90-е, потому что придумывают любые законы под себя, поправку в конституцию и творят что хотят
18 минут назад
