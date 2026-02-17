Top.Mail.Ru

Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G

Олег

Минцифры озвучило условия, при которых разрешит мобильным операторам запуск 5G-сетей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, прямо сейчас операторы связи обсуждают с Минцифры условия распределения полос частот 5G между крупнейшими операторами.

«В частности, оперативный запуск сетей 5G в городах-миллионниках, где проблема с перегруженностью сетей стоит наиболее остро. К 2031 году должны быть запущены сети в 16 городах, где проживает более миллиона жителей», — анонимный собеседник издания. 

Сообщается, что операторы отвергли первоначальные условия распределения, когда власти предлагали им диапазон 4,8–4,99 ГГц. Минцифры утверждает, что «первые коммерческие сети пятого поколения должны заработать в 2026 году». При этом сами операторы это не комментируют. 

Источник:
Коммерсантъ
+149
olegvl2
Все равно ничего не сделают, весь цивилизованный мир давно пользуется, а рашка теперь технологическое дно!!! Все идет по плану!
2 часа назад в 08:47
kardigan
+4349
kardigan olegvl2
В чём именно дно, озвучь пожалуйста🤣 Опустим автомобилестроение — в этом ты прав.
час назад в 09:12
Олег Воронин
+2354
Олег Воронин kardigan
Финтех за несколько лет сильно деграднул — приложения из суперудобных и стильных превратились в перегруженные магазины на диване; переводы и снятия теперь через дикие костыли, блокировки и лимиты.
44 минуты назад
+149
olegvl2 kardigan
Во всем, отток мозгов, все переходит государству или афилированним олигархам, а как мы знаем по ссср госбизенс и полугосударственный эффективным не бывает, частный бизнес задавлен, иностранных инвестиций нет, финтех деградировал, правильно выше ответили, производства закрываются, качество услуг упало в разы, качество продуктов питания тоже, все производства вынуждены экономить, производства промтоваров нет, все китай… авиастроение в жопе, космос в жопе все украли… Так в чем не дно???
30 минут назад
+149
olegvl2 kardigan
Да, еще забыл… производства электроники своей нет, комплектующих своих нет, технологий своих тоже нет, хоть один успешный технологический проект за последние 5 лет назови…
27 минут назад
+12
leo20054
Так и не понятно какой оператор и когда это вообще будет
2 часа назад в 09:04
