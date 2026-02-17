Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G



Минцифры озвучило условия, при которых разрешит мобильным операторам запуск 5G-сетей. Об этом пишет «Коммерсантъ». Минцифры озвучило условия, при которых разрешит мобильным операторам запуск 5G-сетей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«В частности, оперативный запуск сетей 5G в городах-миллионниках, где проблема с перегруженностью сетей стоит наиболее остро. К 2031 году должны быть запущены сети в 16 городах, где проживает более миллиона жителей», — анонимный собеседник издания.



Сообщается, что операторы отвергли первоначальные условия распределения, когда власти предлагали им диапазон 4,8–4,99 ГГц. Минцифры утверждает, что «первые коммерческие сети пятого поколения должны заработать в 2026 году». При этом сами операторы это не комментируют.

Согласно источнику, прямо сейчас операторы связи обсуждают с Минцифры условия распределения полос частот 5G между крупнейшими операторами.