Госдума РФ готовится рассмотреть законопроект, который разрешит сдачу биометрических данных через специальное приложение. Об этом написали в «Коммерсанте».
Речь идет об усовершенствовании Единой биометрической системы, которая уже какое-то время работает в РФ. По задумке ее создателей (непосредственную роль в разработке ЕБС играет «Ростелеком»), граждане, которые предоставят государству свои биометрические данные — отпечатки пальцев, образцы голоса и изображения своего лица — смогут получать все государственные услуги в упрощенном порядке. Согласно источнику, система на данный момент совсем не пользуется популярностью, и новый законопроект должен повысить интерес к платформе.
Сейчас предоставить свои биометрические данные граждане могут только лично в специальных учреждениях — например, в отделениях банков, которые поддерживают ЕБС. Ранее в 2020 году предложение разрешить сдачу биометрии в мобильном приложении уже поступало в Думу, но его заблокировала ФСБ. Теперь же законопроект был переработан и больше не смущает «силовиков» — россияне, сдавшие биометрию в приложении, получат доступ к ограниченному количеству государственных услуг. Удаленным способом получится сдать только два образца — снимок лица и запись голоса.
Стоит отметить, что Единая биометрическая система не пользуется популярностью не столько из-за неудобства предоставления своих данных, сколько из-за сомнений граждан в её защищенности. При этом стоит сказать, что, когда ЕБС только запускалась, власти озвучивали свои планы относительно этой системы: постепенно доступ к государственным услугам будет предоставляться преимущественно тем, кто уже сдал биометрию. При отказе от предоставления биометрических данных позднее могут быть введены административные меры — например, пользователь потеряет возможность получать некоторые госуслуги.
К слову, некоторые ограничения имеются и сейчас: например, отдельные операторы отказываются удаленно продавать eSIM клиентам, которые не используют ЕБС.
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