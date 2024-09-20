Власти усмирят жадность таксистов. Этого ждали все пассажиры

«На рынке не должно быть злоупотреблений, манипуляций и завышения цен, поездки должны быть безопасными, а их стоимость экономически обоснованной. [...] это следует сделать через запрет увеличивать стоимость поездки в такси во время чрезвычайных ситуаций или природных катаклизмов. Таксисты часто это делают во время паники людей и скачка спроса на этом фоне», — заявил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Новый закон может вступить уже этой осенью.В Госдуме предложили внести новые поправки в закон о такси. Как правило, в период дождей и снегопадов ценник взлетает в 3-5 раз. Теперь агрегаторам предлагают запретить завышать стоимость проезда во время плохой погоды и чрезвычайных ситуаций.Также предложено отказаться от единого цвета автомобилей, что в данный момент является обязательным условием агрегаторов. Если новые правила одобрят, водителю будет достаточно фонаря на крыше и съемных «шашечек» по бокам. Так люди смогут использовать личный транспорт для работы в такси.