Власти уточнили, кто рассмотрит проблему YouTubе в России

Заниматься этим будет не президент, а всем известная организация.
«YouTube не включают—выключают, он то замедляется, то не замедляется. С точки зрения техники и технологии этого замедления и не замедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор. Они должны предоставлять информацию на этот счет. Но, действительно, да, затрагивалась эта тема и, действительно, президент сказал, что он посмотрит на эту проблему».
Песков уточнил, что в неисправности работы ресурса по-прежнему виновата компания Google, которая игнорирует российское законодательство. Кроме того, вопрос возврата россиянам YouTube не является приоритетным.
«Поэтому такая постановка вопроса, когда россиянам вернут YouTube, я бы с ним, наверное, не согласился. Это совсем не главное сейчас», — подытожил пресс-секретарь президента.Ранее часть пользователей сети обратили внимание, что YouTube начал работать в прежнем режиме, без каких-либо сторонних способов.