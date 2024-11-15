Власти уточнили, кто рассмотрит проблему YouTubе в России

Артем


Заниматься этим будет не президент, а всем известная организация.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Вчера, 14 ноября, во время беседы с Владимиром Путиным, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров затронул проблему замедления YouTube в России. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал просьбу режиссера, а заодно и развеял ожидания многих пользователей на возвращение привычной работы сервиса:

«YouTube не включают—выключают, он то замедляется, то не замедляется. С точки зрения техники и технологии этого замедления и не замедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор. Они должны предоставлять информацию на этот счет. Но, действительно, да, затрагивалась эта тема и, действительно, президент сказал, что он посмотрит на эту проблему». 

Песков уточнил, что в неисправности работы ресурса по-прежнему виновата компания Google, которая игнорирует российское законодательство. Кроме того, вопрос возврата россиянам YouTube не является приоритетным.

«Поэтому такая постановка вопроса, когда россиянам вернут YouTube, я бы с ним, наверное, не согласился. Это совсем не главное сейчас», — подытожил пресс-секретарь президента.

Ранее часть пользователей сети обратили внимание, что YouTube начал работать в прежнем режиме, без каких-либо сторонних способов.
-8
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Известия
Cсылки по теме:
В декабре РКН проверит рунет на устойчивость. Что это значит?
«Это удар по многим людям»: глава Мосфильма попросил Путина вернуть YouTube
Похоже, YouTube разблокировали. Но не всем

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2031
tellurian
У вас всё что для простых людей нужно, не в приоритете.
Сегодня в 14:17
#
+494
den3221
Так они же говорили что это проблемы с стороны серверов гугл и там всякое другое! Что это происки заморских злодеев!)
2 часа назад в 15:02
#

Читайте также