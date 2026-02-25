Власти увидели в ИИ угрозу духовно-нравственным ценностям

Фото freepik
В Госдуме состоялся круглый стол, посвящённый защите традиционных духовно-нравственных ценностей в медиапространстве. Мероприятие было организовано комитетом по развитию гражданского общества, участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с распространением информации в интернете и его влиянием на общественную мораль. По итогам дискуссии были сформулированы основные угрозы, требующие особого внимания со стороны государства.
Первый зампред комитета Николай Бурляев признался, что не осознавал масштабов развития технологий, и призвал к законодательному ограничению влияния искусственного интеллекта. Он предложил принять закон, который бы запрещал «всякий выход ИИ из-под контроля», и заявил о недопустимости существования каналов и чатов, где обсуждаются сценарии уничтожения человечества. Ранее Бурляев также высказывал мнение, что применение искусственного интеллекта пагубно для творчества, которое, по его убеждению, дано человеку Создателем.
Заместитель председателя комитета Олег Леонов выразил схожую точку зрения, назвав искусственный интеллект маркетинговым термином, за которым стоят нейросети, на самом деле лишённые как интеллекта, так и морали с нравственностью. Он предложил сосредоточиться на продвижении традиционных ценностей, например, идеи многодетности, а не на защите от мнимых угроз, а также отметил необходимость законодательного запрета на создание с помощью нейросетей порнографических материалов.
Кроме того, депутаты Госдумы начали обсуждать инициативу, которая обяжет разработчиков систем искусственного интеллекта раскрывать подробную информацию о наборах данных, используемых для обучения и тестирования нейросетей. Предполагается, что компании должны будут указывать наименование датасета, дату его создания, назначение, формат, объём и происхождение материалов. Информация может аккумулироваться в специальном реестре отечественного ИИ или реестре наборов данных. Такое раскрытие информации позволит определить, нарушались ли авторские права при обучении моделей на чужих данных без разрешения правообладателей. В случае принятия этих требований разработчикам придется тщательнее отбирать данные для обучения, заключать лицензионные соглашения или выкупать права. Эксперты указывают на риски: раскрытие составов данных может затронуть конкурентные преимущества разработок, а для моделей с миллионами источников такое требование станет технически сложным и замедлит вывод решений на рынок.