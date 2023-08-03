Власти внедряют «хитрые» штрафы — их будут выписывать дорожные камеры

Фото: mk.ru



В ближайшее время в законодательство может быть внесен новый штраф за превышение скорости для водителей авто. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, новое административное нарушение будет называться «превышение средней скорости движения» — подобная инициатива пару лет назад уже обсуждалась, но Верховный суд постановил не применять такие штрафы.



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Речь идет о средней скорости движения на участке между двумя камерами. Оба радара замеряют скорость, с которой авто проехало под ними, и с учетом времени проезда участка вычисляют среднюю скорость. В ближайшее время в законодательство может быть внесен новый штраф за превышение скорости для водителей авто. Об этом пишет «Коммерсантъ».Согласно источнику, новое административное нарушение будет называться «превышение средней скорости движения» — подобная инициатива пару лет назад уже обсуждалась, но Верховный суд постановил не применять такие штрафы.Речь идет о средней скорости движения на участке между двумя камерами. Оба радара замеряют скорость, с которой авто проехало под ними, и с учетом времени проезда участка вычисляют среднюю скорость.

«Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка», — выдержка из документа.



Этот норматив должен бороться с водительской хитростью притормаживать при проезде камеры, после чего разгоняться снова и ехать до следующего радара с превышением допустимой скорости. Водитель будет обязан вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая введенных лимитов.



На текущий момент обсуждается, как быть с камерами, расположенными на территории разных регионов и областей. Кроме того, решается, как быть с «тихоходами» на автострадах, где запрещено ехать медленнее 40 км/ч. А еще неясно, как считать среднюю скорость на таких участках, если водитель остановился между камерами и авто какое-то время не двигалось вообще.