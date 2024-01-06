Власти задали Apple ряд щекотливых вопросов. Ответы могут порадовать россиян



Фото: Apple





Министерство юстиции США развернуло антимонопольное расследование в отношении Apple и подготовило ряд серьезных вопросов к ней. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, Минюст США угрожает возбудить «широкое» антимонопольное дело и подать иски в суд против Apple в первой половине 2024 года. Власти недовольны уровнем контроля компании над аппаратным и программным обеспечением и тем, как и почему она ограничивает возможности пользователей.





Почему Apple Watch работают с iPhone лучше, чем часы других производителей?

Как и почему Apple блокирует доступ конкурентов к iMessage?

Как и почему Apple блокирует возможность оплаты касанием (через NFC) для любых сервисов, кроме Apple Pay?

Отдает ли Apple приоритет собственным приложениям и сервисам по перед продуктами сторонних разработчиков?

Как и почему Apple заблокировала приложения для облачного гейминга в App Store?

Как Apple ограничивает работу iPhone с устройствами для определения геолокации, отличными от AirTag?

Как прозрачность отслеживания приложений повлияла на сбор рекламных данных?

Почему Apple взимает оплату за покупки внутри сторонних приложений?

Вот вопросы, которые возникли у Минюста к Apple:Конкуренты Apple, которые хотели бы получить доступ к iOS и NFC в iPhone, уже побеседовали с антимонопольными ведомствами страны. В скором времени состоится решающее совещание Apple и Минюста, по результатам которого будет принято решение о возбуждении дела и подаче иска в суд, либо о прекращении расследования в отношении Apple.Если иск всё же будет подан, суд может принудить Apple многое изменить в её подходе к собственным продуктам и пользователям. Не исключено, что США воспользуются опытом Евросоюза, который уже обязал Apple открыть доступ к NFC, iMessage и App Store для всех желающих, а также разрешить свободную установку iOS-приложений. Эти движения способны облегчить жизнь россиянам, поскольку могут вернуть для них возможность оплаты покупок с помощью iPhone и установки приложений, удаленных из App Store по причине санкций.