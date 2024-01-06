Власти задали Apple ряд щекотливых вопросов. Ответы могут порадовать россиян

Олег

iPhone 15
Фото: Apple


Министерство юстиции США развернуло антимонопольное расследование в отношении Apple и подготовило ряд серьезных вопросов к ней. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, Минюст США угрожает возбудить «широкое» антимонопольное дело и подать иски в суд против Apple в первой половине 2024 года. Власти недовольны уровнем контроля компании над аппаратным и программным обеспечением и тем, как и почему она ограничивает возможности пользователей.

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Вот вопросы, которые возникли у Минюста к Apple:
  • Почему Apple Watch работают с iPhone лучше, чем часы других производителей?
  • Как и почему Apple блокирует доступ конкурентов к iMessage?
  • Как и почему Apple блокирует возможность оплаты касанием (через NFC) для любых сервисов, кроме Apple Pay?
  • Отдает ли Apple приоритет собственным приложениям и сервисам по перед продуктами сторонних разработчиков?
  • Как и почему Apple заблокировала приложения для облачного гейминга в App Store?
  • Как Apple ограничивает работу iPhone с устройствами для определения геолокации, отличными от AirTag?
  • Как прозрачность отслеживания приложений повлияла на сбор рекламных данных?
  • Почему Apple взимает оплату за покупки внутри сторонних приложений?


Конкуренты Apple, которые хотели бы получить доступ к iOS и NFC в iPhone, уже побеседовали с антимонопольными ведомствами страны. В скором времени состоится решающее совещание Apple и Минюста, по результатам которого будет принято решение о возбуждении дела и подаче иска в суд, либо о прекращении расследования в отношении Apple.

Если иск всё же будет подан, суд может принудить Apple многое изменить в её подходе к собственным продуктам и пользователям. Не исключено, что США воспользуются опытом Евросоюза, который уже обязал Apple открыть доступ к NFC, iMessage и App Store для всех желающих, а также разрешить свободную установку iOS-приложений. Эти движения способны облегчить жизнь россиянам, поскольку могут вернуть для них возможность оплаты покупок с помощью iPhone и установки приложений, удаленных из App Store по причине санкций. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4770
Carter_Mayers
Ну не всех это порадует, только тех, кто спит и видит чтобы Яблоко стало как Android. Кто готов платить за подписки, удобство и комфорт, тех всё устраивает более чем. Да и тупизм это, когда одну из величайших компаний современности, пытаются нахлобучить свои же власти
Вчера в 14:05
#
st00p1dm0nkey
+4200
st00p1dm0nkey Carter_Mayers
Ерунды-то не пишите или хотя бы аргументы приводите, почему это плохо. Только не как поридж, типа андройд — фу, иос — вау 😹😹
Вчера в 15:33
#
+4770
Carter_Mayers st00p1dm0nkey
Тут то и оно, кому нужно больше свобод, есть Android. Зачем иметь несколько мобильных операционной с аналогичными возможностями? Тем более, тот же Гугл скоро закрути гайки и станет у некоторых производителей смартфонов более закрытым. Про это уже ни раз говорили и писали разные источники, если Гугл на это идёт, значит не всё так замечательно и здорово и с удобством и с безопасностью. Те же ТВ от Сони на Гугл ТВ, скоро не смогут ставить приложения из левых источников. Конечного право каждого и личное, кому и что. Но кто юзал Яблоко годами, как то не особо вопили что их зажимают где-то и чем-то. Лишь отдельные страны бузят
Вчера в 19:30
#
kardigan
+3361
kardigan
Да ответ же прост-зачем отдавать кому то кусок пирога?
Например открыть доступ к облачному геймингу? Чтоб массы забыли, что есть пусть ущербные, но всё таки игры в песочнице Apple.
Вот смотришь на большинство игр в магазине Apple и просто поражаешься до чего они примитивны.
Вчера в 14:12
#
+798
Paspartu kardigan
Облачный гейминг и сейчас доступен
Вчера в 14:15
#
tellurian
+4250
tellurian Paspartu
Только через браузер.
Вчера в 15:06
#
+595
law kardigan
Ага особенно резиденит ивел 4 и виладж ущербные))
2 часа назад в 22:47
#
+4358
Gabriel
Если здесь кто-то не понимает причину антимонопольного расследования Минюста США, то смею вас уверить что Минюст США что-то начинает расследовать не ради того чтобы предоставить кому-то доступ и сделать жизнь пользователей удобнее и слаще.
Просто компания Эппл сосредоточила в своих руках слишком много власти которая заключается в сборе, обработке и обладании огромного массива данных связанных со своими пользователями. Через которые можно оказывать влияние на формирование общественного мнения и как следствие манипуляции этим мнением например на выборах) или продвижении новых ценностей среди которых не находится места понятиям семья, дети, наличия всего двух гендеров в природе.
Видимо Эппл получила предложение от которого не сможет отказаться, как не смогли когда-то отказаться социальные сети. Нечто похожее было в КНР, там в итоге власть подчинила себе все компании оперирующие данными о населении
Вчера в 16:05
#
–52
oskar Gabriel
Ещё осмелюсь предположить, минюсту 🇺🇸 нужно ещё больше денег, сами знаете для каких нужд.
Вчера в 17:02
#
+451
tomtom
Часы Хуавей GT2 прекрасно работают с яблоком;)
Вчера в 16:07
#
+1093
Grealex
Первый вопрос порадовал. Почему-то БМВ никто не задает вопрос, почему машина с их двигателем едет лучше, чем например с двигателем от Лады? Это их экосистема и все логично. Так же как Самса работает наверное лучше внутри своей системы. Причем само понятие «экосистема» создали Apple. До них этим никто не занимался.
2 часа назад в 22:11
#
+74
Slawoc.M
Народ вы серьёзно??? Вы реально причину вообще понимаете зачем это всё заблокировали?)) может вам напомнить февраль 2023г???? Аааауууу!!!!
49 минут назад
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