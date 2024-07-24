Власти задумались о возврате Instagram*

«РФ должна использовать все платформы, чтобы доносить свою точку зрения по разным странам. Лучше как можно быстрее возобновить доступ в РФ к Instagram.* Это моя точка зрения», — заявил Дмитрий Песков.

Свою точку зрения высказал Дмитрий Песков выступая на Фестивале новых медиа в «Сенеже». Об этом сообщает ТАСС.Пресс-секретарь президента считает, что Россия должна как можно скорее вернуть доступ к Instagram*, чтобы использовать все платформы для донесения своей позиции по международным вопросам.Однако Песков уточняет, что пока конфликт между Россией и Украиной не завершился, следует придерживаться установленным ограничениям.