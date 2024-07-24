Власти задумались о возврате Instagram*

Артем
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Свою точку зрения высказал Дмитрий Песков выступая на Фестивале новых медиа в «Сенеже». Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента считает, что Россия должна как можно скорее вернуть доступ к Instagram*, чтобы использовать все платформы для донесения своей позиции по международным вопросам. 

«РФ должна использовать все платформы, чтобы доносить свою точку зрения по разным странам. Лучше как можно быстрее возобновить доступ в РФ к Instagram.* Это моя точка зрения», — заявил Дмитрий Песков.

Однако Песков уточняет, что пока конфликт между Россией и Украиной не завершился, следует придерживаться установленным ограничениям. 

*Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

0
Паштетус
Ахахаххаха. Вы цитату то полностью напишите. Тогда смысл будет немного другой. Капец вы желтые. Это прям просто звиздец
Сегодня в 19:49
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0
Паштетус
Вырвут из контекста и сидят довольные. Фу такими быть
Сегодня в 19:49
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