Власти заставили Apple прекратить разработку самых крутых AirPods в мире

Компания Apple уже начала расширенное тестирование своих будущих AirPods со встроенными датчиками и камерой, однако была вынуждена приостановить всё из-за законов ЕС. Об этом пишут зарубежные СМИ MacRumors и MyDrivers.

Согласно источникам, разработка AirPods Pro со встроенной камерой близится к завершению и инженеры уже начали «продвинутое» их тестирование. Дизайн и список функций уже практически готовы к массовому производству, однако возникла серьезная помеха — наушники в таком виде, как их хочет выпустить Apple, нарушают законы стран Евросоюза, и содружество может запретить их продажу на своем рынке.Марк Гурман сообщает, что Apple была вынуждена приостановить работу части производственных линий, а также пересмотреть сроки выпуска устройства, которое разрабатывалось около четырёх лет. Главная особенность AirPods Pro — встроенная в ножку наушника ИК-камера, которая отвечает за анализ глубины, движения и окружения в целом.Сама Apple подчеркивала, что камера работает в низком разрешении, не делает снимков и имеет LED-индикацию активности, но это не помогает: законы ЕС о конфиденциальности предписывают получение явного согласия каждого, кто попадает в поле зрения камер, и чьи данные собираются таким образом. На практике реализовать это невозможно, так что выпуск самых продвинутых AirPods Pro современности пока под вопросом. Есть вариант, при котором Apple просто отключит ИК-датчик для ЕС, но в таком случае ей придется усложнять производственный процесс и изобретать другую киллер-фичу, которая сможет продать новинку европейцам.