Власти заявили, что полной блокировки Telegram не будет, но готовится что-то другое



Фото freepik



В российском парламенте опровергли распространившуюся в СМИ В российском парламенте опровергли распространившуюся в СМИ информацию о грядущей тотальной блокировке мессенджера Telegram. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов назвал эти сообщения вбросом, не имеющим официальных подтверждений. По его словам, слухи о том, что с 1 апреля 2026 года Роскомнадзор полностью заблокирует доступ к платформе по аналогии с Instagram* и Facebook*, не соответствуют действительности. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Возможно введение каких-то дополнительных ограничений в отношении именно Telegram-каналов как источников распространения фейковой и запрещенной информации, но сам мессенджер как источник пересылки сообщений к 1 апреля заблокирован не будет. У Telegram есть стремление к диалогу с Роскомнадзором, просто он идет очень медленно. Кроме того, мессенджер применяет определенные санкции, предусмотренные законом, — замедление трафика, ограничение определенных функций. В этом случае у него есть возможности полностью восстановить в России свой функционал, но для этого надо соблюсти четыре элемента: открыть юрлицо, заключить договоры с российскими центрами хранения и обработки данных, платить налоги в России и быстро, в течение 24 часов, удалять запрещенный контент», — сказал Свинцов.

Свинцов также заявил о начале взаимодействия администрации Telegram с российскими властями. В частности, он отметил, что на прошедшей неделе мессенджер заблокировал более 230 тысяч каналов и файлов, содержащих запрещённую информацию. Депутат подчеркнул, что таким образом Telegram прислушивается к позиции Роскомнадзора, однако, по его мнению, этот процесс пока идёт не так энергично, как требуется.По словам Андрея Свинцова, дата 1 апреля, которая фигурирует в слухах о блокировке, выбрана неслучайно и имеет «юмористический подтекст». Он пояснил, что с юридической точки зрения этот срок является достаточным для того, чтобы компания могла выполнить все требования российского законодательства. Таким образом, к началу апреля ограничения с мессенджера могут быть не только не ужесточены, а напротив — полностью сняты. Депутат перечислил ключевые условия, необходимые для нормализации работы Telegram в России. В их число входят открытие официального представительства (российского юридического лица), хранение персональных данных пользователей на территории РФ и уплата налогов с доходов, полученных от россиян (например, за покупки премиум-подписки и подарков). Свинцов подчеркнул, что на оформление этих процедур требуется не более месяца, и при наличии доброй воли со стороны администрации мессенджера все вопросы могут быть урегулированы.Ранее Роскомнадзор объявил о начале введения «последовательных ограничений» в отношении Telegram в связи с игнорированием требований законов о защите персональных данных и борьбе с мошенничеством и терроризмом. Пользователи по всей стране стали массово жаловаться на сбои в работе сервиса. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что этот вопрос находится в компетенции Роскомнадзора.Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, в свою очередь, отметил, что принятые меры носят поэтапный и обратимый характер, и доступ к мессенджеру может быть полностью восстановлен после устранения нарушений. Основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, несмотря на давление.Источник, близкий к основателю Telegram Павлу Дурову, заявил, что полная блокировка мессенджера в России неизбежна. По словам собеседника, уступки российским властям для Дурова равносильны «огромному имиджевому удару», поскольку перед ним стоит жёсткий выбор: либо сотрудничать с Россией и потерять возможность работать на всём остальном мировом рынке, либо отказаться от такого сотрудничества и сохранить присутствие в других странах.* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ