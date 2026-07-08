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Влажная уборка за копейки: Xiaomi выпустила мощный моющий пылесос с самоочисткой

Фархад


Компания Xiaomi представила новый беспроводной поломоечный гаджет под названием Mijia Floor Scrubber 5. Он входит в линейку устройств для умной уборки дома. Модель выделяется мотором с мощностью всасывания 18 000 Па, роликовой щеткой с высокой скоростью вращения и набором функций для полноценной влажной и сухой уборки.

Главная особенность Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 — роликовая щетка, которая вращается со скоростью 400 об/мин и создает давление на поверхность в 22,3 Н. За счет этого гаджет не только собирает воду и грязь, но и оттирает пятна и прочие засохшие загрязнения. Пользователю доступны три режима уборки, а система подачи чистой воды постоянно промывает щетку во время работы.

Для борьбы с волосами Xiaomi добавила четырехслойную систему защиты от запутывания. По заявлению компании, технология прошла тестирование TÜV SÜD и способна выдерживать до 3000 мокрых волос без блокировки механизма.



Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 предлагает бак для чистой воды на 1000 мл, который расположен в нижней части корпуса. Это снижает нагрузку на руки на 25% и увеличивает давление щетки на пол по сравнению с аналогами в бюджете до $300. Плюс модель может поворачиваться на 70 градусов и раскладываться на 180 градусов для уборки в горизонтальном положении. Такое решение позволяет мыть полы под мебелью.

За качество влажной уборки отвечают несколько механизмов контроля воды, включая точное дозирование жидкости и TPE-скребок для удаления остатков влаги. Бак для грязной воды на 700 мл разделен на две части: в одну собирается твердый мусор, а в другую — жижа.

От одного заряда Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 работает до 45 минут и может убрать площадь около 334 кв. м. После установки на базу устройство самостоятельно промывает ролик и сушит его горячим воздухом температурой 100 °C. При этом уровень шума во время сушки составляет около 45 дБ.

Пока Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 продаётся на китайских площадках по цене 1645 юаней (~18 500 рублей).
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Источник:
GizmoChina
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